'The Last of Us' ficha a Nico Parker ('Dumbo') como la hija de Joel

The Last of Us, la adaptación de la saga de videojuegos que prepara Craig Mazin (Chernobyl) para HBO, está a punto de completar su reparto. Ahora, Deadline ha anunciado que Nico Parker (Dumbo) se incorporará a la serie como la hija de Joel (Pedro Pascal).

La actriz inglesa, de 16 años, coincidirá así con un elenco que, además de a Pascal, también incluye a Bella Ramsey como Ellie y Gabriel Luna como Tommy. Además de este trabajo, pronto la veremos también en Reminiscence, la película de ciencia-ficción que dirige Lisa Joy (Westworld) con Hugh Jackman y Rebecca Ferguson de protagonistas.

Basada en los juegos del estudio Naughty Dog dirigidos por Neil Druckmann (que también participa en la serie), The Last of Us nos llevará a unos EE UU postapocalípticos donde un hongo mutante ha convertido en monstruos a la gran mayoría de la población. Ahí asistiremos al viaje de Joel, un superviviente que ha perdido a su familia, y de Ellie, una joven aparentemente inmune a la infección.