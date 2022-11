Jaque a la reina: 'The Crown' entra en la peor década del reinado de Isabel II

Jonathan Pryce tenía seis años cuando tuvo lugar la coronación de Isabel II. “Recuerdo ver el momento en uno de los pocos televisores que había en la calle. Yo cargaba con un cañón de juguete y estaba comprando cerillas. No sé si ese fue el comienzo de mi republicanismo”, bromea el actor al otro lado de la pantalla del ordenador, acompañado de Imelda Staunton y Lesley Manville: “Es lo que me gusta de The Crown, lo que hace que me identifique con la Familia Real: la serie te hace recordar dónde estabas mientras pasaba todo eso en la vida de Isabel II”.

Rodar la quinta temporada del drama histórico de Netflix, en la que da vida al príncipe Felipe de Edimburgo durante los convulsos años 90, le ha permitido rememorar otra época en la que, lejos de preocuparse por las vicisitudes de los ‘royals’, trabajaba sin descanso. Lo mismo les ocurría a sus compañeras. “Era actriz y madre, eso ya me tenía bastante ocupada”, dice Manville, a lo que Staunton añade: “Pasaron muchas cosas en aquel periodo. Yo recuerdo dividirme entre mi familia y mi profesión, pero sí, fueron años de revuelo para la monarquía y, por suerte, todo eso ya estaba resumido en el guion de Peter Morgan”.

La intérprete cambia la varita de Dolores Umbridge por la corona de Isabel II, heredada de Olivia Colman, para las dos últimas temporadas del fenómeno de Netflix. Manville sustituye a Helena Bonham-Carter como la princesa Margarita, Pryce toma el relevo de Tobias Menzies como el príncipe Felipe, y Elizabeth Debicki, Dominic West y Olivia Williams protagonizan el triángulo Lady Di-Carlos-Camilla, antes llevado a la pantalla por Emma Corrin, Josh O’Connor y Emerald Fennell. Jonny Lee Miller se pone las gafas de pasta del Primer Ministro conservador John Major, sucediendo a la Margaret Thatcher de Gillian Anderson.

Imelda Staunton como la reina Isabel II en 'The Crown' Cinemanía

Década terrible

A finales de 1992, coincidiendo con el 40 aniversario de su coronación, la reina dio un discurso en el que calificó los últimos meses como “annus horribilis” (“año terrible”). La separación del príncipe Andrés, el topless de Sarah Ferguson, el divorcio de la princesa Ana o la crisis matrimonial del príncipe de Gales y Lady Di, así como el incendio en el castillo de Windsor, llevaron a la monarca a reconocer que aquel no sería un periodo que recordaría con gusto.

La agitación duraría toda la década, sobre todo debido a la mediática separación de Carlos y Diana, entre reproches en público, infidelidades y Camilla Parker-Bowles como tercera en discordia. “Era un momento clave para la Casa Real porque la gente en Reino Unido empezó a preguntarse si realmente necesitaban a Isabel, si necesitaban la monarquía”, explica Staunton.

La veterana actriz pronto entendió que para interpretar a la soberana afrontando la etapa más delicada en su mandato debía conectar con esa faceta religiosa en la que ella se refugiaba: “Me gusta su fe, lo importante que es para ella y la fuerza y la estabilidad que le da. Eso y sus familiares más cercanos son su fortaleza, le dan el valor para enfrentar la situación”. Staunton asegura que fue sencillo construir esos vínculos con Manville y Pryce, a los que conoce de hace años. “Hay algo que está ahí, ese cariño de hermanas que no hace falta trabajar porque ya compartimos una amistad en la vida real”, cuenta la intérprete que da vida a la princesa Margarita.

Pryce pudo comprender el rol de su personaje en un momento tan crítico para su esposa cuando empatizó con el carácter curioso del príncipe Felipe: “No recuerdo haberle escuchado hablar jamás, pero con esta serie he descubierto que era alguien que siempre estaba cuestionando las cosas o buscando nuevos retos, siempre estaba mirando hacia adelante. Sabía mantenerse ocupado y, a la vez, apoyaba a Isabel”.

'The Crown' 5T Cinemanía

Aunque todo el elenco coincide en que adentrarse en el universo de The Crown es un regalo para un actor, muchos admiten sentir la presión por contar la historia de unos personajes tan icónicos y venerados. Sin ir más lejos, Dominic West estuvo a punto de rechazar el papel del príncipe de Gales porque “no quería comprometer el buen trabajo que considero que hace”. Para su personaje, ahora Carlos III, los 90 fueron una década especialmente ardua, con su vida privada llenando los tabloides británicos y los medios cuestionando su futuro como monarca.

“Creo que todos fueron víctimas en la situación que se formó en torno al triángulo amoroso”, asegura Olivia Williams, Camilla Parker-Bowles en la ficción: “Obviamente tienes que mostrar un respeto extraordinario hacia Diana y las cosas horribles que le pasaron, pero no veo a Carlos y Camilla como los culpables de ese terrible destino”. La actriz insiste en que a Morgan lo que le interesaba era mostrar el acoso mediático que enturbió aún más lo ocurrido: “La serie enseña los hechos y plasma cómo fueron tratados e interpretados por la prensa. Es un estudio filosófico interesante sobre el impacto de los medios en un acontecimiento”.

Dominic West como el Duque de Edimburgo en 'The Crown' Cinemanía

La corona pesa, también dentro de la pantalla, y esta nueva Familia Real se enfrenta al reto mayúsculo de igualar o superar la apabullante acogida de la cuarta temporada, recreando una etapa especialmente significativa y recordada en la vida de la monarquía británica. Además, la quinta entrega llega justo después del fallecimiento de Isabel II, lo que ha provocado un repunte en las visualizaciones de la serie en Netflix.

“La muerte no ha influido en nuestro trabajo, pero es inevitable que la gente esté más pendiente por la necesidad de conectar con Isabel y con su historia”, afirma Manville. “Muchos están viendo The Crown para sentirse reconfortados o para informarse”, señala West, antes de zanjar: “La mayoría de espectadores ha vivido los 90, tienen opiniones y recuerdos de la época, y eso también genera interés y debate. Pase lo que pase, es una temporada decisiva”.

Elizabeth Debicki como Lady Di en 'The Crown'. Netflix

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.