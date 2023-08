Si te gustó 'Los Bridgerton', no puedes perderte este drama aristocrático de Apple TV+

No importan las convicciones políticas y sociales que uno tenga: si la plataforma de turno estrena una serie sobre enamoradizos ricachones decimonónicos, nos habrán atrapado una vez más. Ocurrió con Los Bridgerton, con la que Netflix batió varios registros, y volvió a ocurrir con su precuela, La reina Carlota. Y ocurrirá de nuevo con la producción que está a punto de llegar a España de la mano de Apple TV. Su título, The Buccaneers: aristócratas por amor.

El próximo 8 de noviembre, justo cuando la espera de la tercera temporada de Los Brigderton se haga insostenible, Apple TV incorporará a su catálogo The Buccaneers, basada en la novela póstuma e inconclusa de Edith Wharton. El nombre de esta escritora no sólo es conocido por los amantes de la literatura romántica, puesto que su obra ha sido trasladada al cine con cierta frecuencia: El propio Scorsese se encargó de adaptar La edad de la inocencia, mientras que Terence Davis (The Deep Blue Sea) hizo lo propio con La casa de la alegría.

'The Buccaneers: Aristócratas por amor' Cinemanía

¿De qué trata ‘The Buccaneers’?

Su subtítulo en español (aristócratas por amor) ya nos da un pista: las últimas décadas del siglo XIX asistieron a la decadencia de una clase nobiliaria cuyas arcas iban, progresivamente, vaciándose. Quedaban, eso sí, los títulos kilométricos, los orgullosos linajes y las casas de recreo en la campiña, cada día más ruinosas y desatendidas.

Por eso, los poderosos tuvieron que buscar nuevas vías de financiación: como ya ocurriese en Downton Abbey, en el que el padre de familia contribuyó al matrimonio con sus apellidos, mientras que su mujer lo hizo con su fortuna, The Buccaneers se centra en la cacería conyugal que unas boyantes estadounidenses llevan a cabo en Inglaterra.

'Downton Abbey' ya abordó uno de los problemas a los que se enfrentó la nobleza de principios de siglo: la falta de liquidez Apple TV

La nueva serie de Apple TV ha tenido que enfrentar una dificultad de partida, y es que Edith Wharton falleció antes de acabar la novela en la que se basa. Por tanto, la plataforma ha recurrido a un equipo compuesto por cuatro guionistas que palie, en lo posible, las lagunas del título original.

El reparto de The Buccaneers está encabezado por debutantes como Matthew Broome y Guy Remmers, pero también por actrices experimentadas como Simone Kirby, a la que hemos visto en Peaky Blinders y Alicia a través del espejo.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.