Teaser tráiler de 'The Witcher' 2T: Geralt de Rivia y Ciri emprenden el camino a Kaer Morhen

Geralt de Rivia (Henry Cavill) luchará de nuevo contra algunas de las criaturas más temibles en los nuevos episodios de la segunda temporada de The Witcher, que ya tienen fecha de estreno. Netflix ha anunciado que la siguientanda de episodios llegará en próximo 17 de diciembre y ya tenemos un primer adelanto de lo que está por llegar.

En el final de la primera temporada, Geralt y la princesa Ciri (Freya Allan) se reencontraban tras numerosas zancadillas del destino. Estos no podrán regresar a la peligrosa Cintra, por lo que ambos decidirán emprender el rumbo a Kaer Morhen, la fortaleza donde los brujos se entrenan. Allí de Rivia enseñará algunas valiosas lecciones a la joven. Además, el avance también nos ha dejado ver la reaparición de Yennefer (Anya Chalotra).

Las novedades de esta adaptación del universo literario de Andrzej Sapkowski eran anunciadas el pasado fin de semana en la WitcherCon, junto a un anuncio de lo que vendrá también con los videojuegos que popularizaron al personaje del brujo. No obstante, Netflix prepara también una precuela animada, de la que también hemos podido ver un primer avance.

Afila tus espadas porque estás a punto de conocer a Vesemir. ‘The Witcher: La pesadilla del lobo’ llega el 23 de agosto. #WitcherCon pic.twitter.com/b15dRVHn4C — Netflix España (@NetflixES) July 9, 2021

The Witcher: La Pesadilla del Lobo se enfrentará próximamente a sus peores demonios. La historia centrada en Vesemir, maestro de Geralt, llegará el próximo 23 de agosto al servicio de streaming. Además, Netflix también prepara la precuela The Witcher: Blood Origin, que transcrurre 1.200 años antes de los eventos de The Witcher. Tenemos brujo para rato.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.