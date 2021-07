Michelle Yeoh se incorpora a la serie precuela de 'The Witcher'

A falta de Henry Cavill, buena es Michelle Yeoh. Al menos eso piensa Netflix, que ha fichado a la actriz para la nueva serie que prepara a modo de precuela de The Witcher, y que llevará por nombre The Witcher: Blood Origin.

Según anuncia Deadline, la actriz es la última incorporación para la serie de seis episodios que prepara Netflix. De esta forma, Yeoh se une a Laurence O'Fuarain (Juego de tronos) y Jon Prophet (Las brujas de Roald Dahl), tras el abandono de Jodie Turner- Smith (Queen & Slim) por problemas de agenda.

De 'Shang-Chi' al mundo élfico

Michelle Yeoh, que estará en la próxima película de Marvel, Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos , dará vida en esta serie precuela a Scian, la última de una tribu de elfos nómadas. Una elfa diestra en el arte de la espada pero completamente rota por dentro, según la descripción de Netflix.

Dentro de la historia de The Witcher: Blood Origin, que transcrurre 1.200 años antes de los eventos de The Witcher , Scian tiene la oportunidad de limpiar el buen nombre de su tribu recuperando la espada sagrada que en su día perdieron. La serie está está dirigida por Declan de Barra (guionista y también músico de la propia The Witcher), mientras que la showrunner es Lauren S. Hissrich (Daredevil, The Umbrella Academy).

