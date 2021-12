Teaser de 'Super Pumped': Joseph Gordon-Levitt es el CEO de Uber en la serie de Showtime

Con lo buen chico que parece (ahí está su twitter para demostrarlo), se hace raro ver a Joseph Gordon-Levitt en el rol de un despiadado empresario de Silicon Valley. Especialmente en el del primer CEO de Uber, esa compañía cuyas actividades han dado nombre a una nueva forma de precariedad, la "uberización". Sin embargo, eso es justo lo que ofrece el teaser de Super Pumped Up: The Battle for Uber, la serie que el actor y director protagoniza para Showtime.

Creada por Brian Koppelman y David Levien (Billions), Super Pumped Up se propone recrear el ascenso y caída de Travis Kalanick, el directivo que llevó a Uber a lo más alto para después, en 2017, acabar depuesto tras una guerra en el seno de la compañía durante la cual se la acusó tanto de fomentar la explotación laboral como de ignorar acusaciones de acoso sexual en sus oficinas.

Junto a Gordon-Levitt, tenemos a Uma Thurman como Arianna Huffington, fundadora del Huffington Post y accionista de Uber. Kyle Chandler, por su parte, interpreta a Bill Gurley, inversionista que financió la aventura empresarial de Kalanick y ejerció como su mentor. Kerry Bishé, Babak Tafti, Mousa Hussein Kraish, Hank Azaria y Elisabeth Shue también forman parte del reparto de la serie.

Super Pumped Up se estrena en EE UU el 27 de febrero.