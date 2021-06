Tatuajes, peinetas y rock and roll: Sebastian Stan se lo pasa pipa como Tommy Lee

Sebastian Stan no es un actor al que hayamos visto someterse a grandes cambios físicos por exigencias del guion. Más allá de la melena de Bucky en el MCU, su bigotón para Yo, Tonya o el corte rapado que lució en Destroyer, no ha solido sorprender a sus fans con transformaciones espectaculares, al menos hasta ahora.

Stan está inmerso en el rodaje de la serie Pam & Tommy, en la que da vida a Tommy Lee durante uno de los escándalos más sonados de los 90: la polémica sobre el robo del vídeo sexual durante su luna de miel con Pamela Anderson (Lily James) y las consecuencias sobre su publicación.

Hace unas semanas, los protagonistas lanzaban las primeras imágenes de la ficción de Hulu, dirigida por Craig Gillespie (Yo, Tonya). La espléndida caracterización de James como la actriz de Los vigilantes de la playa acaparó la atención del público, que era incapaz de distinguir a la británica bajo ese melenón rubio.

En cuanto a Stan, el actor de origen rumano también asombraba a sus seguidores con los tatuajes, el flequillo y la actitud macarra del músico de Mötley Crüe. Desde entonces, el bueno de Sebastian no ha parado de compartir en Instagram más imágenes y hasta un vídeo en el que abraza a su Tommy Lee interior. Para prueba, este particular álbum de peinetas, baquetas y mucho rock and roll:

Esta fue la primera instantánea que compartió el intérprete como Tommy Lee, con James en la piel de Anderson para recrear una de las fotos más famosas de la pareja. "El amor muerde", escribía Stan en referencia a ese mordisco de Pamela a su pareja en el pezón.

La recreación y la foto original Cinemanía

Ese mismo día, Stan también compartía una foto en solitario al más puro estilo Tommy Lee, con cigarrillo en la boca, ceño fruncido y haciéndonos la peineta. En el mensaje, recupera una frase del músico: "No dejamos de tocar porque nos hacemos viejos, nos hacemos viejos porque dejamos de tocar".

Puede que el actor no toque la batería como Tommy Lee ni revolucionara en su día el glam metal, pero ya domina la baqueta con maestría.

El 21 de mayo fue el Día Mundial de la Meditación y Stan quiso celebrarlo con sus seguidores sin quitarse el look rockero del músico. "Feliz Día Mundial de la Meditación. Encontrad vuestro zen, cabrones". A expresivo no le gana nadie (aunque a Tommy Lee tampoco).

Este domingo, el actor volvía a compartir una divertida imagen desde el set de rodaje de Pam & Tommy, en la que posaba con un delantal en el que se puede leer: "Besa al cocinero".

A juzgar por estos posts recientes de Stan, el actor se lo está pasando bomba en el rodaje de la ficción de Hulu. Recordemos que la trama seguirá a los protagonistas durante el escándalo de su sex tape. Seth Rogen acompaña a James y Stan en la piel de Rand, el tipo que roba el vídeo de la pareja.