'Stranger Things' amplía su universo con la precuela teatral 'The First Shadow'

La quinta y última temporada de Stranger Things comenzará a rodarse dentro de unos meses, en primavera, y tendremos que esperar hasta 2024 para poder verla en Netflix. Pero no es la única historia relacionada con los eventos sobrenaturales del pueblito de Hawkins que está en preparación: una precuela ambientada un cuarto de siglo antes de la serie.

Se trata de una obra de teatro titulada Stranger Things: The First Shadow que llegará al Phoenix Theatre del West End londinense a finales de año. Allí tomará el relevo de la versión de Un tranvía llamado Deseo que protagonizará Paul Mescal, según publica Deadline.

The First Shadow contará con dirección de Stephen Daldry (Billy Elliot, Las horas) y guion de Kate Trefry (una de las guionistas de la serie) a partir de una historia original de los hermanos Duffer y Jack Thorne, autor de la obra de teatro Harry Potter y el legado maldito, que continuó en los escenarios las aventuras de Harry Potter más allá de las novelas de J.K. Rowling.

¿Qué contará 'The First Shadow'?

La obra está ambientada en 1959, unos 25 años antes de los eventos narrados en Stranger Things. La vida en la pequeña localidad estadounidense de Hawkins transcurre de manera normal: al coche de un joven Jim Hopper le cuesta arrancar, la hermana de Bob Newby no se toma en serio su programa de radio y Joyce Maldonado solo piensa en graduarse y marcharse del pueblo.

Entonces, llega un nuevo estudiante, llamado Henry Creel, cuya familia descubre que no van a tener fácil comenzar de cero y que las sombras del pasado llegan más lejos de lo que creen. Hasta aquí llega la primera sinopsis de The First Shadow, en la que conoceremos a nuevos personajes y nos reencontraremos con otros muy familiares.

Daldry ha trabajado durante un año entero con ilusionistas que han estado desarrollando trucos de magia y efectos especiales para la obra teatral, que promete ser una experiencia en primera persona tan asombrosa como irrepetible.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.