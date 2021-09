Steven Yeun habla sobre los papeles que rechazó después de 'The Walking Dead'

En la actualidad, el actor de origen coreano Steven Yeun goza de los mayores éxitos después de su nominación al Oscar a mejor actor protagonista en 2020 por el filme Minari. Un camino que ya había sido precedido por los amplios reconocimientos que recibía en 2018 por su papel en Burning. Sin embargo, el intérprete aún intenta distanciarse de su exitoso papel como Glenn en The Walking Dead, que ha estado detrás de que haya rechazado innumerables proyectos.

"Las cosas que vinieron para mí después de The Walking Dead fueron en realidad grandes proyectos que me pedían que fuera el protagonista o que encabezara un programa de televisión, pero por alguna razón, cuando leía la sinopsis, todavía se sentía adyacente a Glenn, el personaje que interpreté, y no me gusta estar en un lugar demasiado tiempo", señalaba el actor para Entertainment Weekly sobre las producciones que declinaba después de su sangrienta salida de la ficción de AMC.

No obstante, esto no impedía que se sumara rápidamente a otras grandes producciones como Okja, del cineasta ganador del Oscar por Parásitos Bong Joon Ho, y a Perdona que te moleste, de Boots Riley. "Estas dos oportunidades se presentaron ante mí y yo solo me abalancé sobre ellas, porque sentí que eran cosas que no querían encasillarme".

Alejándose de Glenn

Aunque el papel del personaje de TWD hizo que el actor saltara a la fama internacional, con su aparición en siete temporadas y un final demoledor con el que el intérprete no acabó de estar de acuerdo, Yeun lleva años intentando desencasillarse. "Después de la universidad, estuve siete años haciendo este increíble viaje en The Walking Dead. No me había dado cuenta de cuánto de esa experiencia se filtró en mi realidad y en mi identidad. Cuando me fui, tuve que tomarme un tiempo para descubrir quién era yo".

En esa época, el actor acababa de casarse, iba a tener su primer hijo y había comprado una casa. Todo esto ocurrió en el lapso de un año, algo que trastocó su vida e hizo que explorara nuevas vías fuera de lo que ya venía haciendo. Yeun ha seguido innovando en sus apariciones estos últimos años formando parte de la serie animada Invincible o del reparto de Space Jam: Nuevas leyendas. Ahora, este promociona The Humans, la ópera prima de Stephen Karam. Y es Yeun ya ha demostrado que es más que un solo personaje.

