‘StartUp', el thriller policíaco que triunfa tras su paso en Amazon Prime y Netflix

En 2016, Ben Ketaki ya era un realizador consolidado tras su participación en las series 30 días de oscuridad: Dust to Dust, CH:OS:EN (Chosen) y Quantum Break. Ese mismo año el realizador se pondría al frente del thriller policíaco StartUp para la plataforma Crackle, cuya popularidad ha alcanzado recientemente su cénit con la compra de los derechos de distribución por parte de Amazon Prime Video y Netflix.

Unas grandes cifras de audiencia muy comprensibles al tener en cuenta a su elenco de lujo capitaneado por Martin Freeman (Sherlock, El hobbit), Adam Brody (The O. C.), Ron Perlman (Hellboy) y Otmara Marrero (Connecting...).

StartUp narra el juego entre el gato y el ratón entre el agente del FBI Phil (Freeman), experto en delitos fiscales, y el brillante Nick Talman (Broody), quien hereda la fortuna ilícita de su padre y decide invertirla en una start-up. El crimen organizado, el auge de las criptomonedas y un variopinto grupo de trabajadores se entremezclan en esta serie de tres temporadas.

La ficción ha contado en su equipo técnico con Luis Prieto (White Lines, Z Nation), quien fue encargado de la dirección de cuatro capítulos durante su primera tanda de episodios. Una historia muy cercana a la realidad actual y el acercamiento a las inversiones en criptomonedas, para lo que la serie creaba la suya propia: GenCoin.

¿Crackle renovará por una 4T?

La cuarta temporada de StartUp quedaba en el limbo a la espera de la posible renovación de Crackle, la compañía creadora que parecía reacia a su continuación. Sin embargo, su gran aceptación entre los suscriptores de Netflix a principios de este mismo año ponía sobre la mesa el regreso de los personajes.

Crackle es la plataforma perteneciente a la compañía Chicken Soup for the Soul Entertainment, que también tenía participaciones de Sony Pictures hasta su venta en 2019. Sin embargo, su catálogo aún continúa nutriéndose de contenidos de la productora. Este servicio no está disponible en España ni en Latinoamérica, solo en Estados Unidos, por lo que la forma de acceso es posible a través de una conexión VPN. Además de StartUp, el streamer cuenta con otras series originales como The Oath o Snatch.

