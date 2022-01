‘Star Wars’: Mary Elizabeth Winstead se une a la serie de ‘Ahsoka’

Todo apunta a que la próxima serie Ahsoka recuperará al personaje titular, nuestra querida Ahsoka Tano, allá donde la dejamos en The Mandalorian. Esto significa, si nos acordamos del final de Star Wars Rebels, que sigue en busca de su amigo Ezra Bridger, perdido en algún rincón de la galaxia junto al Almirante Thrawn. La próxima serie en acción real de Disney+ apunta a tender continuidad con la serie de animación de Dave Filoni (siendo este, además, uno de los responsables junto a Jon Favreau), y eso pudimos confirmarlo muy pronto, cuando Natasha Liu Bordizzo se incorporó al reparto como Sabine Wren.

Ahsoka vuelve a contar con Rosario Dawson en el personaje titular (creado originalmente para la serie The Clone Wars, y recibiendo por fin un rostro live action a través de The Mandalorian con Dawson), y también ha fichado a Ivanna Sakhno en un papel por especificar y a Hayden Christensen, que al igual que en la próxima Obi-Wan Kenobi regresará como Darth Vader. Una presencia muy interesante, sin duda, puesto que Anakin Skywalker fue el maestro de Ahsoka y se supone que ya está muerto en el tiempo en que se ambienta la serie, pero lo que ahora de importarnos es la noticia de una nueva incorporación, que nos trae The Hollywood Reporter. Y esta es nada menos que Mary Elizabeth Winstead.

Dicha actriz se ha labrado en los últimos años un currículum nada desdeñable, con apariciones en Death Proof o Scott Pilgrim contra el mundo antes de que Calle Cloverfield 10 nos la descubriera a muchos como una presencia magnética y llena de carácter. Desde entonces ha reaparecido en Aves de presa o la reciente Kate mostrando una gran facilidad para interpretar a heroínas duras y muy físicas, lo que es muy posible que le haya allanado el camino para unirse a Star Wars. Eso sí, ni Disney ni Lucasfilm han revelado cuál será su personaje, así que solo cabe especular.

Si asumimos que los personajes de Star Wars Rebels reaparecerán en Ahsoka para buscar a Ezra Bridger, hay posibilidades de que Winstead sea Hera Syndulla. Es decir, la piloto de la nave Ghost en la que se desplazaban los protagonistas de Rebels, una piloto twi’lek que requeriría, de ser Winstead quien la interpretara, una dosis de maquillaje análoga a la de Dawson. Ahsoka, como The Mandalorian o El libro de Boba Fett, está escrita por Filoni en compañía del omnipresente Jon Favreau, y como la idea es que empiece la producción oficialmente este verano, es muy posible que en semanas sucesivas trasciendan nuevos fichajes.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.