Star Wars Celebration 2022: Todo sobre 'The Mandalorian' 3T y Sabine Wren en 'Ahsoka'

Dave Filoni lo ha pasado mal, muy mal, en la presentación de la tercera temporada de The Mandalorian durante la Star Wars Celebration. Como buen creador veterano de la Galaxia, teme más un spoiler que una noche de copas con Darth Vader. El plato fuerte del tercer día del macroevento que ha reunido a los fans de Star Wars en Anaheim, California, ha sido el panel en torno a la ficción de Disney+, en el que, sin embargo, la gran noticia la ha protagonizado Ahsoka.

Pero vayamos por partes. Durante el multitudinario evento, los creadores de Dave Filoi y Jon Favreau han estado acompañados por Pedro Pascal, sus dobles de acción Brendan Wayne y Lateef Crowder, Giancarlo Esposito, Emily Swallow, Carl Weathers, Temuera Morrison, Katee Sackhoff, el director y productor Rick Famuyiwa, Rosario Dawson y Natasha Liu Bordizzo, nuevo fichaje de Ahsoka.

El equipo no ha desvelado detalles sobre los nuevos episodios de la ficción, que llegará a Disney+ en febrero de 2023, aunque sí que ha mostrado un espectacular tráiler de los nuevos episodios que ha hecho las delicias de los allí presentes. Los protagonistas se han referido a lo que supone ser parte de una de las apuestas actuales más celebradas del calendario warsie. Para Favreau, The Mandalorian o El libro de Boba Fett son "un sueño cumplido": "Es el proyecto con el que mejor me lo he pasado".

"Siempre he amado Star Wars y sabía que la historia que quería contar era para televisión", ha asegurado Favreau. Filoni, sentado a su lado y temeroso de que alguien soltara un mínimo spoiler, solo se ha atrevido a decir que este universo crecerá "más" en lo que respecta a las series.

Tiempo de mandalorianos

Pedro Pascal, recibido con una sonora ovación por parte de los fans, ha asegurado visiblemente emocionado que este sería "un buen último día de mi vida". Quien también se ha mostrado entusiasmado ha sido Giancarlo Esposito, el villano Moff Gideon en la serie, que ha querido aclarar que ama a Grogu /Baby Yoda pese a las malas intenciones de su personaje: "Quiero al Niño y he conectado con mi niño interior gracias a esta serie".

El actor se ha deshecho en halagos hacia Favreau, asegurando que su apoyo ha sido absoluto: "Trabajar con gente que confía en ti te empodera, y de eso va nuestra serie, de empoderamiento". Sin embargo, nadie ha mostrado más pasión por el panel que Morrison (Boba Fett), que ha entrado con una Haka ("Espero no haber asustado a nadie", ha bromeado) y ha recordado el 20 aniversario de El ataque de los clones.

Katee Sackhoff, que regresa a la serie como Bo-Katan, ha contado que su padre le enseñó el amor por la ciencia-ficción: "Crecí con ese género y con personajes fuertes, pero por aquel entonces no había muchos personajes femeninos fuertes. Teníamos a Sigourney, a Linda Hamilton... Poder interpretar a mujeres fuertes como Bo-Katan en mi carrera ha sido un regalo y que la queráis tanto, con sus defectos, significa mucho".

'Ahsoka', la gran sorpresa

Pese a que este evento tenía el nombre de The Mandalorian, la verdadera protagonista ha sido otra ficción, Ahsoka, que llegará en 2023 a la plataforma. Los asistentes han enloquecido cuando Rosario Dawson ha subido al escenario y ha contado que ayer finalizaron la tercera semana de rodaje. La actriz también ha asegurado estar muy emocionada por lo que está por llegar: "Ha sido un honor dar vida a un personaje que quiero tanto".

Dawson no ha venido sola del set de rodaje de la ficción: la han acompañado el droide Chopper y Natasha Liu Bordizzo, que dará vida a Sabine Wren. Los fans han celebrado este anuncio ya que confirma la llegada de personajes de la serie animada Star Wars Rebels al universo en acción real. "Siento que he sido adoptada por una familia", ha asegurado la actriz: "El rodaje va muy bien, sé lo mucho que Sabine significa para los fans y para Dave, y creo que su viaje os va a emocionar".

La presentación ha finalizado con Grogu enterneciendo a los presentes con sus movimientos mientras el equipo posaba en grupo con él. A nadie se le ha escapado ningún spoiler. Dave Filoni pude respirar tranquilo.

