Confirmado: lo siguiente de ‘Star Wars’ que veremos en cines será la película de Taika Waititi

La Star Wars Celebration comenzó este 26 de mayo en Anaheim, con la certeza más o menos compartida de que el futuro de la saga pasa por las series. Así empezó a quedar claro en el célebre Investor Day de diciembre de 2020, cuando la cúpula de Disney anunció una cantidad desmedida de próximos contenidos para Disney+ mientras dejaba atrás la debacle de El ascenso de Skywalker y se daban los primeros pasos para reactivar la división cinematográfica. Cuando la producción de Rogue Squadron a cargo de Patty Jenkins quedó pausada parecía que esta tentativa no estaba saliendo demasiado bien, sobre todo si lo sumábamos con esa trilogía de Rian Johnson que no termina de coger forma.

Durante el evento, donde se presentó Obi-Wan Kenobi además de publicarse el tráiler de Andor y se confirmara que la tercera temporada de The Mandalorian llegaría en febrero de 2023, Kathleen Kennedy se manifestó en una línea parecida. La presidenta de Lucasfilm aclaró que la prioridad de Star Wars sigue siendo las series, aunque dejó caer que ya se estaban dando los primeros pasos para recuperar la actividad puramente cinematográfica. “Tenemos un par de directores que anunciaremos en breve y puedes esperar ver Star Wars en cines muy pronto”, dijo. Más tarde, durante una entrevista con Total Film, dio algún detalle más.

Kennedy ha confirmado que, una vez Rogue Squadron se ha retrasado de forma indefinida, la primera película de Star Wars que veremos tras El ascenso de Skywalker será aquella en la que trabaja Taika Waititi. Este cineasta ya ha participado como actor y director en The Mandalorian y en breve estrena su segundo film con Marvel (Thor: Love and Thunder, que llegará este 8 de julio), y desde hace un tiempo lleva trabajando en un guion para su propia película de Star Wars. Este proyecto aún no tiene título ni ha trascendido ningún detalle, pero Kennedy promete que es el próximo film en el calendario de Lucasfilm, como no contemos el estreno de Indiana Jones 5 previsto para el 30 de junio de 2023.

Kennedy también ha revelado su intención de que a finales de ese año llegue la película de Waititi. “No en 2023, a finales de 2023”, cuenta, antes de aclarar que “no se ha cerrado nada todavía”. Si el film de Waititi se estrena de verdad en los últimos compases de 2023, habrían transcurrido cuatro años desde que El ascenso de Skywalker llegara a la gran pantalla, desatando una controversia que se extiende hasta nuestros días. Antes del aplazamiento de Rogue Squadron, su estreno estaba fijado para el 22 de diciembre de 2023, paralelamente a otros films de Star Wars sin título previstos para el 19 de diciembre de 2025 y el 17 de diciembre de 2027.

Es muy probable que la película de Waititi haya “heredado” la cita del 22 de diciembre de 2023. Así pues, esperemos conocer más detalles pronto.

