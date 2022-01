No mires arriba: 'Space Force' regresa a Netflix con su temporada 2 en febrero

Si bien la mayoría de la gente sigue enganchada a repetir los episodios de The Office que ya ha visto mil veces, Steve Carell no ha dejado de trabajar en nuevos proyectos televisivos de distinto rango dramático. Por un lado ha hecho un papel complejo y nada complaciente en The Morning Show para Apple TV+ y, en el terreno de la comedia pura y dura, tiene en Netflix una de las muchas sitcoms espaciales que han aflorado en los últimos años: Space Force.

La primera temporada de Space Force se estrenó en mayo de 2020 sin demasiado revuelo, pero sus artífices están dispuestos a corregir considerablemente el rumbo en esta segunda temporada compuesta por siete episodios que llegarán a Netflix el próximo 18 de febrero.

Para empezar, el creador Greg Daniels (The Office, Parks and Recreation) ha reclutado a su colaborador Norm Hiscock (Parks and Recreation, Brooklyn Nine-Nine) para compartir las labores de showrunner.

Además, aunque menos vinculado al terreno creativo, la producción de Space Force se ha trasladado desde Los Ángeles a Vancouver con la intención de recortar gastos y así aumentar su esperanza de vida en la trituradora de títulos sin demasiada repercusión en la que se ha convertido Netflix últimamente.

Por lo demás, esta sátira descarnada sobre la rama militar espacial de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, establecida bajo la presidencia de Donald Trump, mantendrá su tónica humorística y el reparto encabezado por Steve Carell como el oficial al mando, que completan John Malkovich, Ben Schwartz, Tawny Newsome, Diana Silvers y Don Lake. Como novedad, el actor Jimmy O. Yang ahora también formará parte de la mesa de guionistas.

