‘Smallville’ tendrá secuela en forma de serie animada con Tom Welling y Michael Rosenbaum

Entre 2001 y 2011 The CW emitió ininterrumpidamente Smallville, trazando una particular aproximación en torno a la figura de Superman y unos orígenes marcados por la directriz de que el protagonista jamás apareciera con su famoso uniforme. Cuando concluyó el personaje interpretado por Tom Welling ya se había convertido en el superhéroe estrella de DC, pero desde entonces múltiples fans se han preguntado cómo podría apañárselas este Clark particular en sus deberes de justiciero. Hasta el punto de que llegó a desarrollarse una Temporada 11 en formato de cómic, donde de hecho aparecía Batman.

Smallville regresó a la actualidad en 2019, gracias a un crossover del Arrowverso donde comprobamos que Clark había renunciado a sus poderes para tener una vida estable junto a Lois Lane, que en la serie estaba interpretada por Erica Durance. No parece que vaya a ser el camino que tome una inesperada continuación de Smallville que acaba de anunciar el propio Welling, a través de un vídeo donde asegura que la historia proseguirá a través de una serie animada. Una en la que Welling participará junto a nada menos que Michael Rosenbaum.

“Michael Rosenbaum y yo estamos trabajando en una serie animada que traerá de vuelta a los personajes, usando tantos miembros del reparto original como sea posible”, contaba Welling en el vídeo. “No se lo digáis a nadie. Es un secreto y aún estamos trabajando en ello”. Rosenbaum interpretó a Lex Luthor en la serie de Alfred Gough y Miles Millar, protagonizando un arco muy querido por los fans según el cual pasaba de ser el mejor amigo de Clark a, lo habéis adivinado, su peor enemigo. En cierto momento Rosenbaum abandonó la serie, pero regresó en su season finale para culminar este arco de acuerdo a la historia clásica.

Es poco lo que se sabe de esta nueva serie animada más allá de las palabras de Welling, que por otra parte transmiten la sensación de que esta aún no tiene hogar ni ha sido confirmada por ningún estudio. También podemos deducir que él y Rosenbaum pondrían voz a sus antiguos personajes y que en los próximos meses tratarán de que regresen más miembros del reparto tales como la mencionada Durance, Kristin Kreuk o Annette O’Toole, descartándose de pleno la vuelta de Allison Mack debido a sus problemas con la justicia.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.