Sintezoide para siempre: Paul Bettany quiere seguir en Marvel tras 'Bruja Escarlata y Visión'

Así son las cosas en Marvel: aunque el final de Bruja Escarlata y Visiónhaya sido el que es, nuestro sintezoide favorito sigue estando presente en el MCU aunque ya no sea del todo él mismo (es complicado). Y eso le plantea una interesante disyuntiva a Paul Bettany, intérprete del personaje.

En una entrevista con Esquire, el actor inglés ha hablado de una serie de la que se siente muy orgulloso: "Mucha gente, la mayoría de la cual no las ha visto, dice que las películas de Marvel son todas iguales. Y no lo son", explica. "Hemos logrado hacer una serie que homenajea a la edad dorada de la TV estadounidense y además habla sobre el duelo. Es jodidamente divertido, y extraño, y me siento muy orgulloso de ser una parte de eso".

Por otra parte, Bettany también recuerda ese presunto cameo que al final resultó ser una escena que le enfrentaba consigo mismo. "Fue muy divertido poner un rumor en marcha", recuerda, aunque insiste en que se trataba de una broma inocente y no un trolleo. "¡Ahora soy yo al que le gustaría que hubiera sido Patrick Stewart!", remacha.

Por último, también insiste en las oportunidades que le ofrecerá el papel de Visión en el futuro, tras su ordalía emocional. De modo que, cuando el periodista le pregunta si está dispuesto a interpretarlo en más ocasiones, su respuesta es contundente: "Me encanta Visión. Sí, estoy dispuesto".

Como saben los fans de los cómics, la carrera de Visión ha estado siempre llena de angustias, incluyendo unas relaciones familiares para las que el adjetivo "tortuosas" sería un tímido eufemismo. De modo que, si en Marvel se lo curran, futuras películas y/o series podrían darnos nuevos momentos en los que apreciar el talento de Bettany. Pero la pregunta es: ¿estará dispuesto el estudio a volver a llegar tan lejos como en Bruja Escarlata y Visión?