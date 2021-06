Sigourney Weaver estuvo a punto de ser Espectro de Seda en ‘Watchmen’

Muchos espectadores descubrieron el nombre de Jean Smart gracias a Watchmen. Dentro de la aclamada serie que Damon Lindelof desarrolló para HBO, esta veterana actriz encarnaba a Laurie Blake (anteriormente Laurie Juspecyk), uno de los personajes principales de la novela original de Alan Moore y Dave Gibbons. Se trataba, sin embargo, de una Laurie muy cambiada: había dejado totalmente de lado sus actividades superheroicas como Espectro de Seda (el segundo Espectro de Seda, en realidad; el primero fue su madre) para convertirse en una agente del FBI especializada en cazar enmascarados, aunque aún sufriera por el recuerdo de su relación con el Dr. Manhattan.

Su personaje se adueñó del show, y tiempo después Smart ha vuelto a ser captada por los grandes focos en otra exitosa serie de HBO, Mare of Easttown. Luego de ser nominada al Emmy por su trabajo en Watchmen no cabe duda de que la carrera de Smart se encuentra en un punto muy dulce, y es por ello que ha sido entrevistada para Variety a manos de Bowen Yang, guionista del Saturday Night Live. Durante esta charla ha revelado un dato muy jugoso sobre la génesis de la Watchmen de Lindelof: ella no fue la primera candidata para encarnar a Espectro de Seda. De hecho, si se hizo con el papel fue gracias al providencial rechazo de Sigourney Weaver.

“Me contrataron dos días antes de empezar. Voy a ser honesta: tuve que agradecer a Sigourney Weaver que rechazara el papel. Así que gracias, Sigourney”, contó Smart. La célebre actriz de Alien y Avatar pudo haber sido Laurie Blake, en un cásting de ensueño del que nos lamentaríamos… si Smart no hubiera hecho una interpretación tan memorable. Como secuela del cómic ambientada 34 años después, la relectura de Laurie fue interesantísima y supo combinarse con la intención de Lindelof por abordar el trauma racial de EE.UU., que acababa siendo una parte fundamental de la serie.

“No sabía nada de la novela gráfica”, recordaba la actriz. “Empecé a leer el piloto y dije ‘dios mío, es increíble’. Nunca me había acercado a la ciencia ficción, y el hecho de que Damon fuera capaz de utilizar esa parte trágica de nuestra historia que casi nadie conocía fue lo que me impactó; nunca había oído hablar de la masacre de Tulsa. Por eso creo que dijo que no cuando le pedí una segunda temporada, porque puso todo su empeño en ello”. Actualmente Smart también protagoniza la serie Hacks, emitida en EE.UU. por HBO Max.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.