Estas han sido las series más descargadas por torrent durante 2023

¿Será 2024 el año del resurgir de la piratería a nivel popular? ¿O eso ya lo ha sido 2023? Con la entropía de las plataformas de streaming y su viraje sin retorno a modelos con publicidad, limitaciones en las cuentas compartidas y subidas de precio, algunos usuarios han decidido cambiar su suscripción por aventurarse en las aguas de BitTorrent y las redes de intercambio de archivos sin atender a derechos de autor.

Como suele ocurrir cada año, las series más descargadas por torrent según los datos de la red BitTorrent publicados por la página especializada TorrentFreak coinciden con aquellas que han demostrado más popularidad generando conversación y debate en redes sociales, lo cual certifica su éxito a todos los niveles.

Así pues, no sorprende que The Last of Us lidere la lista. La adaptación del videojuego ha sido un fenómeno a nivel mundial a través de HBO Max, y también en las redes de piratería. Eso sí, aunque este título sitúe a HBO en la cúspide de las descargas, es su única serie en el top diez.

Es Disney+ la que tiene el dudoso honor de ser la plataforma que menos gente ha querido pagar pese a no renunciar a seguir series como The Mandalorian, Ahsoka, Loki e Invasión secreta. A pesar de que las series de Marvel y del universo Star Wars no pasan por su mejor momento de calidad, el tirón de sus respectivas propiedades parece suficiente para que los seguidores se interesen por ellas si pueden acceder sin pagar.

Apple TV+ también tiene un puñado de títulos en esa categoría: su nuevo fenómeno ci-fi Silo, la serie del Monsterverse Monarch: El legado de los monstruos y la última temporada de Ted Lasso. Por último, completan el top diez de lo más descargado Sylvester Stallone con Tulsa King y el spin-off de The Boys, Gen V.

Series más descargadas por torrent en 2023

1. 'The Last of Us' (HBO Max)

2. 'The Mandalorian' (Disney+)

3. 'Loki' (Disney+)

4. 'Ahsoka' (Disney+)

5. 'Invasión secreta' (Disney+)

6. 'Silo' (Apple TV+)

7. 'Monarch: El legado de los monstruos' (Apple TV+)

8. 'Tulsa King' (Paramount+)

9. 'Gen V' (Prime Video)

10. 'Ted Lasso' (Apple TV+)

