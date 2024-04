¿Habrá segunda temporada de 'Shogun'? Todo lo que se sabe de la continuación de la serie de Disney+

El final de Shogun está muy cerca. Con el décimo episodio concluirá una serie que ha cautivado (también en España) desde su estreno a finales de febrero en Disney+. Como ocurre con cada éxito, los fans siempre piden más. ¿Pero es posible una segunda temporada? Esta pregunta ya podría tener una respuesta casi segura.

Debemos tener en cuenta que la serie es una adaptación de la novela homónima de James Clavell que publicó en 1975. La historia que desarrolló el escritor tiene un principio y un final muy definidos y no cuenta con segundas partes ni precuelas. Es decir, es lo único que el autor escribió al respecto.

Sabemos de sobra que la ausencia de más material literario no suele ser un impedimento para que las productoras, cadenas de televisión y plataformas de streaming decidan seguir adelante con sus obras audiovisuales. Lo vimos en Juego de tronos, cuando la serie continuó su emisión después de adaptar los libros publicados hasta la fecha y siguió con contenido original creado por David Benioff y D.B. Weiss.

Sin embargo, este parece que no será el caso de Shogun. En una entrevista para The Hollywood Reporter, uno de los creadores de la serie, Justin Marks, dejó caer que no habrá segunda temporada: "Llevamos la historia hasta el final del libro y pusimos un punto al final de la frase. Nos encanta cómo termina la novela, fue una de las razones por la que sabíamos que queríamos hacerlo y terminamos exactamente en ese lugar".

Otro motivo parece ser el largo desarrollo que requirió el proyecto, que empezó en 2018 y no se ha estrenado hasta este año. Además, los productores necesitaron un manual de instrucciones de casi 900 páginas sobre cómo hacer la serie, casi tan largo como el propio libro de Shogun. "Solo espero que otra persona, tal vez un amigo, necesite una introducción a la producción sobre el Japón feudal en algún momento, para poder decirle: 'Aquí tienes, usa esto, te ahorrará 11 meses", añadió Marks.

En definitiva, ni Justin Marks ni su pareja Rachel Kondo, también creadora de Shogun, tienen proyectada una segunda temporada, al menos a corto plazo. Las labores de diseño, producción y ambientación serían tan tediosas que, aunque merezcan la pena, es probable que decidan buscar otro tipo de objetivos.

