Todo lo que sabemos de la segunda temporada de 'Arcane': tráiler, sinopsis y fecha de estreno

Nadie podía esperarse que una serie no únicamente vinculada al universo League of Legends, sino creada por la misma Riot Games que impulsa este juego, fuera a ser tan buena. Pero el caso es que Arcane lo es. La primera temporada disponible en Netflix es un caso de spin-off que trasciende el parentesco originario (no hay necesidad de estar familiarizado con LoL para disfrutar ferozmente de la serie) gracias a una narración potente y, sobre todo, a un apartado formal que ha sentado escuela, nutriendo la actual fiebre de la industria por la animación NPR.

Mientras el cine toma nota a través de sus películas del Spiderverso, las nuevas Ninja Turtles o El gato con botas, Arcane se ha quedado como una estrella total del catálogo de Netflix, a la espera de una segunda temporada que los fans llevan tiempo exigiendo. Esta entrega está confirmada, claro (la audiencia de la serie en el servicio de streaming ha sido extraordinaria), pero aún queda bastante para su estreno, y no queda otra que esperar. Entretanto, esto es lo que sabemos.

'Arcane' Temporada 2- sinopsis

La serie desarrollada por Christian Linke y Alex Yee (cuya animación está a cargo de los estudios Fortiche) gira en torno fundamentalmente a dos hermanas: Vi (voz de Hailee Steinfeld) y Jinx (Ella Purnell). Ambas se han criado a caballo entre las ciudades gemelas de Piltover y Zaun, sufriendo una dramática ruptura que referían los primeros episodios de Arcane. A consecuencia de esta Jinx se ha convertido en una inestable bomba de relojería aliada con el capo del crimen de la zona, Silco.

Pero sus caminos se volverán a cruzar, luego de que Vi se alíe con la oficial Caitlyn (Katie Leung) para investigar los crímenes de Silco. La primera temporada conectaba sus pesquisas con el cuño de una tecnología, Hextech, capaz de controlar la energía mágica, y el último episodio nos situaba en un punto en que esta parecía a punto de arrasar el hogar de las protagonistas. La nueva temporada de Arcane resolverá este cliffhanger, acaso añadiendo nuevos campeones de League of Legends.

'Arcane' Temporada 2- tráiler

El desarrollo de la segunda temporada de Arcane se halla hoy por hoy en un punto muy prematuro. Es lo que explica que Netflix, queriendo actualizar el estado de la producción durante su Geeked Week, haya lanzado un primer teaser donde vemos realmente poco de los próximos episodios. De hecho no vemos nada; solo es un montaje visual en el que se entrevé a Jinx cargando con su gigantesca ametralladora en un ambiente postapocalíptico. Más que suficiente para ir abriendo boca, por otro lado.

'Arcane' Temporada 2- fecha de estreno

Coincidiendo con este escueto avance Netflix ha confirmado para cuándo podemos esperar el estreno de la segunda temporada de Arcane: para noviembre de 2024. Un mes bastante significativo, ya que fue el 6 de noviembre de 2021 cuando la primera entrega de Arcane debutó en Netflix. Si la sucesión de huelgas no afecta al desarrollo de su continuación y el estreno se posterga, entre ambas temporadas de Arcane habrá transcurrido un margen de tres años.

