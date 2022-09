Sandra Oh ('Killing Eve') sorprende en el funeral de la reina Isabel II

Hoy, día 19 de septiembre, se celebra el funeral de Isabel II. La reina de Inglaterra falleció a los 96 años el pasado jueves 8, poniendo fin a siete décadas de reinado que le habían convertido en la monarca más longeva de su estirpe. Como no podía ser de otro modo, el país entero está de luto, habiendo afectado la muerte igualmente al sector audiovisual (a través de la suspensión del rodaje de The Crown, el retraso del estreno de Viaje al paraíso o la decisión de algunos cines de retransmitir el entierro), mientras asistimos a un monumental despliegue de medios para que el mundo le dé su último adiós a la monarca. La ceremonia está siendo cubierta desde todas partes del mundo, lanzando imágenes icónicas.

O, por lo menos, sorprendentes. Al funeral de Isabel II apenas estaban invitadas figuras del mundillo audiovisual, de ahí que haya sorprendido la presencia de Sandra Oh entre los asistentes. Oh, quien interpretara a Cristine Yang en Anatomía de Grey durante una década antes de consagrarse con Killing Eve, ha sido vista con un sobrio vestido negro en el que destaca la insignia canadiense. Esto último es, precisamente, el indicio de por qué ha sido posible su visita. Y es que Oh forma parte de la delegación de Canadá que asiste al sepelio de Isabel II, encabezada por el primer ministro Justin Trudeau. La actriz acude, en este sentido, como miembro de la Orden de Canadá que recibió hace escasas semanas.

Sandra Oh attending The Queens funeral, was not on my bingo card for 2022 pic.twitter.com/Wg2hxpwaLg — Day 3 without Rachel Weisz (@kiana_weisz) September 19, 2022

La distinción de la Orden de Canadá es el segundo mayor honor que se puede recibir en Canadá como país miembro de la Commonwealth, destinado a figuras que hayan desarrollado una carrera artística de renombre. Oh ha ganado varios premios por su trabajo, y no hace mucho concluyó la andadura de Killing Eve: popularísima serie que protagonizaba junto a Jodie Comer. Killing Eve se cimentaba en la relación de Eve (Oh) con la asesina Villanelle (Comer), en tanto a una tensa combinación de amor-odio, de abundante tensión sexual, que no obtuvo un desenlace satisfactorio según buena parte de la audiencia.

Sandra Oh has arrived at the Queens funeral today. pic.twitter.com/k7qSxH7cfv — Jodie Comer & Sandra Oh News (@KillingEveNews) September 19, 2022

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.