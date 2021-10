'Rumbo al infierno' ('Hellbound'), la próxima gran serie coreana de Netflix

El cine y las series surcoreanos han conseguido hacerse un nombre propio en el mercado internacional. Antes de que Parásitos consiguiera la gloria en lo Oscar, directores como Yeon Sang-ho llevaban tiempo haciendo las delicias de los amantes del cine de género. Su revisión de los zombies de 2016 en Tren a Busán enamoraba a los espectadores, quienes acudían también en masa a ver en 2021 su secuela Península. ¿Su nuevo proyecto? La serie Rumbo al infierno (Hellbound), de Netflix.

En tan solo unas semanas, El juego del calamar ha roto todos los récords de audiencia en Netflix, situando de nuevo al mercado coreano en una situación privilegiada. Una coyuntura ideal para la ficción de Yeon, que llegará al servicio de streaming el 19 de noviembre.

Los humanos están condenados

Después de hacer de oráculo de la explosión de un virus letal en Oriente, el cineasta se pasa ahora a su vertiente más sobrenatural. En Rumbo al infierno, unos seres aparecerán en todo el mundo para condenar a los humanos al infierno. Mientras tanto, un grupo religioso propagará la idea de la búsqueda de la justicia divina.

Yeon ha repetido en el reparto con actores con los que ya había trabajado en Península. como Lee Re y Kim Do-yoon. Así mismo, el surcoreano ha fichado a algunas estrellas internacionales coreanas de la talla de Yoo Ah-in (#Vivo, Burning) y Park Jung-min (Libéranos del mal).

El cineasta demuestra así una vez más sus dotes para la construcción de universos fantásticos, con una carrera que comenzaba en 2011 en la animación con The King of Pigs o The Fake. ¿Conseguirá sorprendernos de nuevo?

