'La rueda del tiempo', segunda temporada: el significado de los colores de las Aes Sedai

La segunda temporada de La rueda del tiempo continúa ahondando en la saga literaria creada por Robert Jordan, compuesta de hasta 15 novelas, donde el poder centrado en la mujer resultaba de suma importancia. El universo de las Aes Sedai atrapaba a los lectores con la publicación de las dos primeras entregas en 1990. Ahora, más de 30 años después, sus tramas continúan atrapando al público en la adaptación de Prime Video.

Después del estreno triunfal de la primera temporada, pese a la disparidad de críticas sobre su factura visual y su argumento, los nuevos capítulos de La rueda del tiempo han conseguido mejorar cualitativamente su producción y reflejar de una mayor manera la vida en la Torre Blanca, entre sus coloridas y poderosas integrantes.

Así, te presentamos el manual definitivo para conocer qué significa cada uno de los 7 colores de las Ajah, el nombre otorgado a cada uno de los grupos que forman las Aes Sedai, y que se completa con un octavo color que ellas mismas evitan reconocer.

Ajah Azul

Miembro más destacada: Moraine Damodred

En el pasado llegaron a existir hasta 12 Ajahs, comandados por la de Sede Amyrlin, que terminaban concentrándose en 7. El azul, uno de los más presentes en la serie de Prime Video, es el que está volcado en buscar y defender la justicia.

Se trata de uno de los Ajahs más pequeños, pero de los más influyentes, con numerosos informadores por las Tierras Occidentales y acompañadas de guardianes. Su líder es conocida como la Selectora Mayor.

Ajah Azul en 'La rueda del tiempo' Prime Video

Ajah Verde

Miembro más destacada: Alanna Mosvani

Se trata del grupo más combativo. Siempre listas para la guerra contra el Oscuro, los Renegados y los Amigos Siniestros. Sus miembros resultan piezas clave en la Última Batalla, como las grandes estrategas que son. Además, sus integrantes tienen la habilidad para poder vincularse con tantos guardianes como ellas quieran, como demuestra Alanna junto sus dos guardianes en la serie. Su líder es denominada la Capitán General.

Ajah Verde en 'La rueda del tiempo' Prime Video

Ajah Rojo

Miembro más destacada: Liandrin Guirale

Este Ajah es el encargado de velar por la seguridad de las Tierras Occidentales y se trata del más numeroso. Su deber es capturar a aquellos hombres que son capaces de encauzar el Poder Único y llevarlos a la Torre Blanca, como ya podíamos ver en la persecución en la serie a Logain Ablar (Álvaro Morte). Las integrantes de este Ajah suelen relacionarse solo entre ellas y tienen prohibido vincularse a algún guardia. Su líder es conocida como la Altísima.

Ajah Rojo en 'La rueda del tiempo' Prime Video

Ajah Amarillo

Sus componentes están dedicadas en cuerpo y alma a la curación, donde destacan muy por encima de todas sus demás hermanas. En la serie ya hemos podido ver a unas cuantas hermanas en la Torre Blanca y otras tantas enfrentadas también a los Hijos de la Luz, siendo una de ellas quemada en una hoguera por una Capa Blanca. Su líder recibe el nombre de Tejedora Mayor.

Ajah Blanco

De los 7 Ajahs, el blanco resulta el de menor tamaño, dedicado al estudio de filosofía, la lógica y la razón. Unas mujeres que eluden las emociones humanas y no suelen entrometerse en los eventos ajenos a sus propios conocimientos, quienes no cuentan con informadores en las Tierras Occidentales y raramente se vinculan a un guardia. Se trata del único grupo que propuso en el pasado que los hombres que pueden encauzar fueran emparejados con Aes Sedai para ser controlados. Su líder recibe el nombre de la Razonadora Mayor.

Ajah Marrón

Consagradas a la recolección de toda la sabiduría y encargadas de la Gran Biblioteca de la Torre Blanca, sus miembros obvian los sucesos de la vida mundana y resultan ser muy reflexivas. El Ajah Marrón resulta ser la principal fuente de conocimientos sobre la historia de este universo y sobre el manejo del Poder Único, así como de aquellas Profecías del Dragón. El caso de su líder es diferente al resto puesto que son gobernadas a través del Consejo de Marrones, quienes informalmente llaman a su vocal la Silla Mayor.

Ajah Gris

La parte política de las Aes Sedai corre a cuenta del Ajah Gris, quien establece las comunicaciones con los diversos reinos de las Tierras Occidentales. Un grupo que tiene su foco centrado en las negociaciones, la diplomacia y la meditación, y sirven de intermediarias en los conflictos entre diversos reinos. Conocedor de las legislaciones de los diferentes territorios, este Ajah es el responsable de resolver numerosas contiendas bélicas tan solo con su mediación. Su líder se presenta como la Primera Agregada.

Ajah Negro

Como añadido encontramos a este grupo compuesto por Aes Sedai que también son Amigas Siniestras, tentadas con promesas de poder e inmortalidad por el Oscuro. Este grupo incumple los tres juramentos de las Aes Sedai: no mentir, no utilizar armas para matar y no usar el Poder Único como arma, excepto contra los Amigos Siniestros. La Torre Blanca ha negado vehemente su existencia históricamente, aunque ciertos sucesos evidenciaban con el tiempo que eran una realidad.

Dirigidas por el Consejo Negro (13 Aes Sedai encapuchadas que desconocen la identidad de las demás) y lideradas por Verin Mathwin, este grupo no solo sirve como espía en la Torre Blanca, sino que su enorme poder ha hecho que también estén detrás de infinidad de asesinatos, golpes de Estado y guerras.

