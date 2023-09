Ojos amarillos en 'La rueda del tiempo': el significado detrás del misterioso color de Perrin Aybara

[Esta noticia contiene spoilers de La rueda del tiempo 2T]

Conocido como uno de los grandes protagonistas en la saga literaria de Robert Jordan, Perrin Aybara encabeza una de las tramas más relevantes en la segunda temporada de La rueda del tiempo, la adaptación en serie de Prime Video. Un hombre que ha sorprendido con sus nuevas habilidades sobrenaturales y sus ojos entre amarillentos y dorados.

En los nuevos episodios, el personaje interpretado por Marcus Rutherford se une a los Cazadores del Cuerno en la persecución de Padan Fain, quien ha robado el Cuerno de Valere y la daga de Shadar Logoth. En esas secuencias hemos podido ver cómo el color de ojos del personaje cambiaba en varias ocasiones ante el peligro, al igual que lo hacen los del rastreador que ayuda al grupo de cazadores, Elyas Machera. ¿Pero qué significa esa variación en el pigmento de sus iris?

Inspirado para su creación en el dios eslavo Perun, el dios del Sol, los ojos marrones del joven de Dos Ríos han comenzaban a fulgurar tras su encuentro con Machera, como ya sucediera en los libros. De esta forma, Perrin ha comenzado a mostrar su condición como Hermano Lobo.

Elyas Machera en 'La rueda del tiempo' 2T Prime Video

¿Quiénes son los 'Hermanos Lobo' en 'La rueda del tiempo'?

En el universo de Jordan, los Hermanos Lobo son personas que se comunican telepáticamente con los lobos y adquieren habilidades físicas propias de estos, adquiriendo incluso sus ojos entre amarillentos y dorados. Sus sentidos son mucho más afinados que el resto de habitantes de las Tierras Occidentales, además pueden tener sueños proféticos y rechazar los ataques más poderosos relacionados con el Poder Único.

Se trata de personajes aún más antiguos que las Aes Sedai, vinculados directamente con el Poder Único y que odian profundamente al Oscuro y sus Amigos Siniestros, pese a que, por desconocimiento, gran parte de la población creen que son criaturas malvadas. Unos hombres y mujeres feroces que abrazan lo que son después de que una serie de mediadores ayuden a que encuentren el camino.

En esta segunda temporada, Machera está ejerciendo precisamente como el mediador de Perrin, que progresivamente va descubriendo habilidades que no sabía que poseía. El joven intenta rechazarlo con ahínco, pero no sabe que es imposible que un Hermano Lobo rehúya de lo que es, aunque, en ocasiones, pueden llegar a perder la cabeza si no controlan sus propios instintos animales.

En la primera temporada ya veíamos cómo el joven sacaba sus destrezas lobunas en un momento en el que su vida y la de Egwene corrían peligro, después de ser capturados por los Hijos de la Luz.

'La rueda del tiempo': diferencias entre los libros y la serie

La historia de Elyas es diferente a la presentada originalmente en los libros de Robert Jordan, donde conocía a Perrin y Egwene cuando estos viajaban junto al pueblo nómada de los Tuatha'an en El ojo del mundo. El personaje partía un tiempo después y no aparecía hasta el octavo libro, El camino de dagas, por lo que la segunda temporada aborda así una adaptación libre de La gran cacería y El dragón renacido, los siguientes libros de la franqucia.

Algunas hipótesis ya apuntan directamente a que el personaje de Elyas podría morir después de servir como maestro para Perrin, cumpliendo su propósito principal tras tomar una importancia que nunca tuvo en realidad.

En la historia original, el grupo de búsqueda encargado de encontrar a Padan Fain contó con la ayuda de Hurin, un personaje descrito como un rastreador (la misma palabra utilizada para Elyas en la serie), cuyo puesto ha sido ocupado por el Hermano Lobo. Un personaje que en los próximos episodios podría tener un papel protagonista en la Última Batalla contra el Oscuro, los Trollocs y los Fados.

