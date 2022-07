Amazon renueva 'La rueda del tiempo' por una tercera temporada (sin haber estrenado la segunda)

La ciencia ficción y la fantasía parecen estar allanando el camino de Amazon para imponerse como una productora de primer nivel. Mientras la cuarta temporada de The Boys ha consolidado el fenómeno de público teniendo un ambicioso spin-off en perspectiva, la plataforma encara El señor de los anillos: Los anillos de poder como su apuesta más arriesgada, en tanto a la mayúscula inversión que ha requerido y a sus amplias perspectivas de extender la serie a cinco temporadas. Los anillos de poder llega al catálogo el 2 de septiembre, pero lo cierto es que no es la única serie de fantasía heroica que Amazon tiene en nómina. De hecho, La rueda del tiempo le está funcionando estupendamente.

Basada en la saga literaria de Robert Jordan, La rueda del tiempo se estrenó en noviembre de 2021, y seis meses después Amazon decidió renovarla por una segunda temporada. Esta nueva entrega aún no tiene fecha de estreno en streaming, pero igualmente sus impulsares ya han decidido, según recoge The Hollywood Reporter, renovarla por otra temporada más. Así es: La rueda del tiempo ha confirmado tercera temporada habiendo solo estrenado la primera, como muestra de la enorme confianza que Amazon ha depositado en la cabecera. Rafe Judkins, responsable del desarrollo de la serie, ya ha confirmado que esta futura entrega tomará como material de partida El aumento de la sombra.

Se trata del cuarto libro de La rueda del tiempo (tras la sucesión de El ojo del mundo, La gran cacería y El dragón renacido), que en España fue publicado en dos volúmenes: Los portales de piedra y El yermo de Aiel. Al parecer, Judkins y su equipo contemplan cubrir la totalidad de la saga hasta que alguien pueda impedírselo, y esta se expande a nada menos que 14 libros, publicados entre 1984 y 2013. La epopeya de Jordan es una de las más vendidas de su género (hay quien sitúa su éxito editorial ligeramente por debajo de El señor de los anillos), y su traslado al audiovisual ha sabido retener el entusiasmo de los fans a través de un cuidado diseño de producción y un reparto que encabeza Rosamund Pike.

A Pike le acompañan Daniel Henney, Zoë Robins, Madeleine Maddren, Josha Stradowski o nuestro Álvaro Morte, permaneciendo la incógnita de quiénes de ellos volverán en la tercera temporada (una que no cabría esperar hasta finales de 2023 mínimo). “Me alegra mucho que vayamos a tener tercera temporada de La rueda del tiempo”, declara Judkins por su parte. “El aumento de la sombra es mi libro favorito de la serie, así que poder llevarlo a la televisión y presentar a nuevas audiencias las historias que hicieron que me enamorara de estos libros en primer lugar es un gran honor, y algo por lo que he estado trabajando desde que presenté la serie por primera vez hace años y años”.

Vernon Sanders, jefe de televisión global de Amazon, comparte esta alegría, y muestra una gran confianza en el futuro de la serie: “Estamos muy contentos de profundizar en el mundo de La rueda del tiempo con Rafe Judkins y su equipo, que han hecho un trabajo maravilloso para honrar la visión de Robert Jordan y ofrecer una experiencia increíble a los clientes de Prime Video”.

