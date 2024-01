¡Hola a todos! Así fue la reunión de 'Cheers' en los Emmy 2023

Más allá de los dimes y diretes sobre la justicia de sus nominaciones y del reparto de trofeos, los premios Emmy también sirven de vez en cuando para recordarnos series que, tras haber hecho historia, habitan hoy en día el baúl de los recuerdos. Ese es el caso de Cheers, sin ir más lejos.

Tras haber sido todo un fenómeno en los 80, llevándose 28 galardones entre 1982 y 1993, ya iba siendo hora de volver a ese bar de Boston propiedad de Sam Malone (Ted Danson). Y, si Ally McBeal tuvo su momento nostálgico en los baños unisex, esta sitcom no iba a ser menos.

Así fue la reunión de 'Cheers' en los Emmy 2023

Siendo picajosos, podríamos decir que uno de los puntos fuertes de Cheers eran sus diálogos con cadencia de ametralladora, algo que se echó de menos en esta reunión. Pero, cuando oímos sonar Where Everybody Knows Your Name y vimos de nuevo esa barra y esos taburetes, a los más veteranos del lugar se nos iluminó el rostro.

Junto a Danson pudimos ver a la camarera Carla (Rhea Perlman), a Frasier (antes de tener su propia serie, el personaje de Kelsey Grammer fue un parroquiano del bar), al cartero Cliff (John Ratzenberger, hoy habitual en los repartos de Pixar) y a ese Norm (George Wendt) que, como no podía ser de otra forma, saludó con un "¡hola a todos!".

En la reunión hubo un recuerdo para Kirstie Alley, fallecida en 2022. Y también se echó de menos a Woody Harrelson (intérprete de Woody, quién lo iba a decir) y Shelley Long, dos actores que dieron el salto a la fama gracias a esta serie.

Así pues, la reunión de Cheers sirvió para recordarle al público de los Emmy que la historia de las series no empezó anteayer y que, a veces, conviene hacer memoria. Claro que, si nos ponemos a pensar en aquel remake español con Antonio Resines de protagonista, eso del olvido tampoco parece tan mala idea.

