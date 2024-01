El reencuentro de Ally McBeal en los Emmy 2023: baños unisex, baile y Barry White

Mientras perdemos la cabeza comentando los aciertos y omisiones de los premios Emmy 2023, hay algo que deberíamos tener en cuenta: la popularidad en el mundo de las series siempre es efímera, y Ally McBeal es la prueba. De fenómeno mundial durante el cambio de siglo, la serie ha caído en un olvido casi absoluto, en parte por lo caros que resultan los derechos de su banda sonora.

Si embargo, las galas como esta sirven (entre otras cosas) para reparar situaciones así. De modo que la propia Ally (Callista Flockhart) encabezó anoche una reunión del reparto, llena con las señas de identidad del bufete de abogados más surreal de Boston.

Así fue la reunión de 'Ally McBeal'

En su momento, uno de los detalles más comentados de la serie fueron esos lavabos unisex que servían de lugar de reunión y cotilleo para sus protagonistas. Y en ellos, decorado mediante, se encontró con Callista Flockhart el público de los Emmy 2023, mientras sonaba el Searchin' My Soul de Vonda Shepard que servía de cabecera al show.

Pero eso fue solo el principio: de los baños en cuestión emergieron 'Bizcochito' (Peter McNicol), Richard (Greg Germann) y Billy (Gil Bellows), uniéndose a la protagonista en un baile de You're My First, My Last, My Everything (Barry White), otro de los temas insignia de Ally McBeal.

Así, aunque faltaron actores emblemáticos de la serie como Lucy Liu, Portia De Rossi o el mismísimo Robert Downey Jr. (cuya interpretación de Larry Paul fue un punto clave en la resurrección de su carrera), por no hablar del bebé bailarín hecho con CGI, los fans del show tuvieron su flashback nostálgico.

Creada por David E. Kelley, Ally McBeal tuvo cinco temporadas y ganó siete premios Emmy (sobre un total de 29 nominaciones) entre 1997 y 2002. Actualmente, ABC está inmersa en la producción de un revival con una nueva protagonista, aunque sin la participación del showrunner original.

Así pues, es un buen momento para recuperar una serie que en su momento arrastró multitudes... y que ahora corre peligro de quedar en la memoria solo como inspiración del gag de 'abogada soltera' de Futurama. O puede que ni eso.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.