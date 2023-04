La última gobernante de la dinastía ptolemaica del Antiguo Egipto, la amante de Julio César y Marco Aurelio, una de las mujeres más bellas del mundo y hasta escritora de tratados médicos, la figura de Cleopatra continúa muy presente por los numerosos hitos que la egipcia logró en su vida y han suscitado el interés a lo largo de milenios.

Ahora, Netflix estrena una nueva serie documental sobre la mandataria oriental, que ha caído como un jarro de agua frío después de las primeras informaciones e imágenes sobre el metraje.

La reina Cleopatra supone la segunda temporada de la serie documental Reinas de África, que cuenta en la producción ejecutiva con Jada Pinkett Smith (All of Us, El método Williams). Su primera temporada se centraba en la imagen de la reina Njinga de Angola, contando ya con recreaciones dramáticas y entrevistas con expertos.

En la segunda temporada, Reinas de África da el salto al Egipto de Cleopatra, cuya historia ha dado lugar a numerosos debates sobre la realidad detrás de su vida, incluida su propia imagen física que ha vuelto a convertirse en una tema controvertido con esta nueva producción.

¿Era Cleopatra de raza negra?

A lo largo de las décadas, la representación de Cleopatra en el cine ha sido generalmente la de una mujer con rasgos físicos propios de una mujer blanca. Sus primeros adaptaciones contaron con actrices como Theda Bara en la película Cleopatra (J. Gordon Edwards, 1917) o Claudette Colbert en Cleopatra (Cecil B. DeMille, 1934).

Posteriormente, encontraríamos algunas de las versiones más célebres, como la de Vivien Leigh en César y Cleopatra (Gabriel Pascal, 1945), Sophia Loren en Las noches de Cleopatra (Mario Mattoli, 1954) o Elizabeth Taylor en Cleopatra (Joseph L. Mankiewicz, 1963).

Ahora, La reina Cleopatra ha decidido alejarse de sus antecedentes para acudir en las recreaciones a una actriz de raza negra, levantado una polvareda entre los expertos y los espectadores más puristas.

Cleopatra era de origen macedonio y sus diversas plasmaciones en pinturas, monumentos o monedas nunca dejaron entrever rasgos de raza negra, por lo que muchos saltaban ante este inexactitud histórica. Una disputa que sigue la senda de otras polémicas elecciones como la de Jodie Turner-Smith para la serie Ana Bolena.

La actriz británica Adele James (Casualty, Doctors) se introduce en la piel de Cleopatra en el documental de Netflix, enfadando a muchos y despertando también la simpatía de otros tantos en la búsqueda de otros tipos de representación para las personalidades de antaño.

Año 1984, historieta Astérix, una Cleopatra bien africanizada y no salieron en ese momento los trolls a atacar ni se armó el debate actual. pic.twitter.com/7YsJAvF7c3 — Omer Freixa (@OmerFreixa) April 14, 2023

Esta polémica se suma a la que ya sucediera en 2020 después de enterarnos de que Gal Gadot podría protagonizar un biopic de Cleopatra, dirigido en esa ocasión por la cineasta Patty Jenkins (Wonder Woman).

Sin embargo, en este caso Gadot era acusada de blanquear a la mandataria africana, demostrando que nunca llueve a gusto de nadie. Un proyecto que quedaba en el limbo después de la dureza de las redes sociales, que ahora no han conseguido amilanar a Jada Pinkett Smith.

