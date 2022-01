La nueva 'Cleopatra' será "tan sexy como inteligente", según Gal Gadot

Si hay una figura histórica que merece una revisión, esa es Cleopatra. Las diferentes películas a lo largo de la historia, especialmente la de Elizabeth Taylor y Richard Burton, se enfocaban más en su relación con Julio César y de cómo ella, supuestamente, usaba sus encantos para manipular al imperator romano. Sin embargo, parece que la nueva Cleopatra explorará otros caminos.

Al menos eso asegura Gal Gadot, quien dará vida a la gobernante egipcia en un biopic que está preparando junto a Patty Jenkins -quien ejercerá como productora- y la directora Kari Skogland (Falcon y el soldado de invierno). La actriz va en la línea de algunos historiadores que afirman que lo de la belleza y carácter manipulador de Cleopatra era solo una excusa que se inventaron los romanos para evitar admitir que era mujer tan o más inteligente que el César.

"No puedo revelar mucho, pero puedo decir que vamos a celebrar la historia de Cleopatra. Vamos a mostrar que era tan sexy y atractiva como estratégica e inteligente, así como el gran impacto que tuvo y sigue teniendo en el mundo en el que vivimos hoy", comenta en una entrevista Gadot, que desde el principio se mostró muy entusiasta con el proyecto a pesar de las críticas que recibió por ser israelí y tener que interpretar a una egipcia.

"Si realmente quieres ser fiel a los hechos, Cleopatra era macedonia. Estábamos buscando una actriz macedonia que pudiera encajar con Cleopatra, pero no había nadie y yo me sentía muy apasionada por el proyecto", aclara la actriz de Wonder Woman. Sea como fuere, parece que tanto Gadot como el resto del equipo han tomado nota de las anteriores representaciones de Cleopatra y a partir de ahí construirán una nueva versión: "He visto todas las películas de Cleopatra a lo largo de la historia, pero siento que estamos contando la historia que el mundo necesita escuchar ahora", afirma contundente la actriz.

