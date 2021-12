Regalo de Navidad: Amazon pone fecha al estreno de la quinta (y penúltima) temporada de ‘This is Us’

Desde su estreno en 2016 This is Us no solo se ha consolidado como la serie estrella de NBC, sino también como una sensación estadounidense. Gracias a la inteligencia y bondad con la que Dan Fogelman examina todos los ángulos del sueño americano a través de las vivencias de la familia Pearson, This is Us ha sido una presencia fija en los premios, junto a grandes audiencias en España una vez fue incluida en el catálogo de Amazon Prime Video. No obstante, el retraso con el que la vemos en nuestro país con respecto a EE.UU. es considerable, y se antojaba especialmente dramático ahora que la serie llega a su fin.

NBC ha anunciado que el próximo 5 de enero estrenará la sexta y última temporada de This is Us, mientras que en Amazon Prime solo disponemos hasta ahora de las cuatro primeras. No obstante, y en un gesto de sabor navideño, la plataforma ha anunciado que incorporará la quinta temporada al catálogo también en el mes de enero: concretamente el día 27. El público español tendrá ocasión por fin de descubrir (legalmente) qué ocurrió con los Pearson tras la cuarta entrega, pudiendo comprobar de primera mano cómo el equipo de Fogelman lidió con la crisis del COVID-19.

Y es que, en sintonía a muchas otras series, This is Us ha introducido el coronavirus en sus tramas, luego de que provocara un considerable retraso en la producción. Este drama generacional, pleno en giros dramáticos y lágrimas, está protagonizado entre otros por Sterling K. Brown (eterno nominado en los Emmy y ganador en 2017), Milo Ventimiglia, Mandy Moore, Justin Hartley y Chrissy Metz. La penúltima temporada de This is Us llegará a España prácticamente a la vez que la última hará lo propio en EE.UU., de forma que tendremos que evitar los spoilers hasta que Amazon pueda incluir los capítulos finales.

