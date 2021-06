Reencuentro con Ciri: primer (y enigmático) avance de la segunda temporada de ‘The Witcher’

Hace un par de meses concluyó el rodaje de la segunda temporada de The Witcher, luego de un proceso arduo que contempló lesiones de actores y varios parones derivados de la crisis del coronavirus. La serie estrella de Netflix se halla ahora mismo en posproducción y no son muchos los detalles que han trascendido sobre las nuevas aventuras de Geralt de Rivia, si bien esta semana hemos sabido de la inminencia de la WitcherCon. Este evento, a celebrarse el próximo 9 de julio, estará consagrado por entero al personaje de Andrzej Sapkowski y a las distintas adaptaciones que ha tenido en los medios, destacando por méritos propios la ficción protagonizada por Henry Cavill.

The Witcher consiguió equipararse en su primera temporada tanto a los libros originales como a los celebrados videojuegos de CD Projekt Red, de ahí que haya un considerable hype hacia los nuevos episodios. Culminando una Geeked Week donde también se confirmó la nueva serie de anime de Zack Snyder, el servicio de streaming ha publicado el primer avance de la segunda temporada, de suma brevedad pero con predisposición a ser examinado con lupa. Centrado en Ciri, el personaje de Freya Allan, el teaser apenas dura 12 segundos pero tiene tiempo de lanzar varios planos muy sugerentes, así como un mensaje en runas que estará trayendo de cabeza a los fans.

Junto a Allan también volverán Cavill como Geralt y Anya Chalotra interpretando a Yennefer, mientras Netflix sigue poniendo a punto nuevas aproximaciones al universo de Sapkowski. Así las cosas, más allá de The Witcher se encuentra en marcha una película de animación y una precuela de acción real titulada The Witcher: Blood Origin. Ninguna de estas tiene fecha de estreno, como tampoco la tiene la segunda temporada de The Witcher (se entiende que la veremos a finales de año), pero es posible que durante la próxima WitcherCon se den nuevos detalles de estas obras.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.