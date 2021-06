Lo nuevo de Zack Snyder para Netflix es un anime sobre mitología nórdica, y estas son sus voces

Zack Snyder le ha dicho adiós definitivamente a Warner (no en los mejores términos) y ahora afronta un prometedor futuro asociado a Netflix. La plataforma de streaming le ha producido su regreso al género zombie tras Amanecer de los muertos, con el plan de que Ejército de los muertos dé pie a una provechosa franquicia. Del film protagonizado por Dave Bautista se espera en el futuro una precuela (Army of Thieves, dirigida por Matthias Schweighöfer), una secuela convencional y una serie de anime titulada Army of the Dead: Lost Vegas, estando esta última a manos del mismo Snyder. Quien parece interesado en cultivar el anime, como da cuenta otro próximo proyecto.

El cineasta debutó en el cine de animación con Ga’Hoole: La leyenda de los guardianes, que a su estreno en 2010 no obtuvo las mejores críticas del mundo. Snyder quiere ahora quitarse esta espinilla, y más allá de Lost Vegas ha confirmado encontrarse detrás de Twilight of the Gods, un nuevo proyecto auspiciado con Netflix y desvinculado de Army of the Dead. Los primeros detalles de esta serie de animación fueron desvelados el pasado verano, dejándose caer ya entonces que Snyder colaboraría con Jay Oliva. Oliva es el showrunner de la serie mientras Snyder ejerce de productor ejecutivo, y Netflix acaba de presentar el formato en sociedad.

Durante la llamada Geeked Week, el gigante de streaming ha desvelado que el título de este anime es Twilight of the Gods y que, como ya se insinuó hace tiempo, se centraría en la mitología nórdica. Esto provocará que, fuera del Universo de Marvel, nos reencontremos con personajes como Thor, Odín o Loki, y Netflix también ha detallado el reparto de voces de la serie. Uno bastante impresionante (acaso más propio de una serie en acción real), entre los que encontramos a Pilou Asbæk (visto en Juego de tronos y confirmado para Aquaman 2) como Thor, Kristofer Hivju (llegado también de Juego de tronos e integrante de The Witcher) como Andvari o John Noble (Denethor en El señor de los anillos de Peter Jackson) como Odín.

También está Lauren Cohan (The Walking Dead) doblando a Inge, Corey Stoll (visto en House of Cards y Ant-Man) como Hrafnkel, Rahul Kohli (La maldición de Bly Manor) como Egill, Jamie Clayton (Sense8) como Seid-Kona o el actor de amplísimo currículum Peter Stormare como Ulfr. El reparto de Twilight of the Gods se completa con Sylvia Hoeks como Sigrid, Stuart Martin como Leif, Jamie Chung como Hel y Paterson Joseph como Loki. Por el momento no se ha tanteado una fecha de estreno en Netflix.

Meet the cast of Zack Snyder's upcoming Norse mythology-inspired series, Twilight of the Gods. #GeekedWeek pic.twitter.com/CU9lA1JGXX — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) June 10, 2021

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.