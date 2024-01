En marcha un reboot de 'Los Vengadores' (pero no de los Vengadores que piensas)

Las circunstancias impelen a que, si alguien dice el título “Los Vengadores”, pensemos en los Vengadores de Marvel. Esos superhéroes que al fin y al cabo se han pasado una década siendo vanguardia del blockbuster, pero que tuvieron un 2023 tan fatídico como para pensar que esto no va a ser siempre así. La cultura pop tiene hueco para otros Vengadores, y de hecho en el marco de Reino Unido hay una propiedad intelectual que se llama igual y lleva manteniendo su culto desde los años 60. Hablamos de la serie Los vengadores, una popular ficción televisiva que protagonizó Patrick Macnee como el agente secreto John Steed.

Los vengadores fue un éxito popular al fusionar en su seno las sobrias aventuras de espionaje de James Bond con los ramalazos de ciencia ficción a la estela de Doctor Who, y más tarde hizo historia al ser una de las primeras series británicas en ser adquirida por la televisión estadounidense (particularmente ABC) con la idea de emitirse en prime time. Esta es la serie de la que ahora StudioCanal, según Deadline, se propone desarrollar un reboot. De hecho lleva tiempo trabajando en él junto a Wall to Wall (sello vinculado a Warner Bros. Discovery), habiendo surgido en su día la posibilidad de que se estrenara en HBO.

Parece que eso ahora mismo está descartado y la nueva Vengadores no tiene plataforma prefijada. Lógico, pues tampoco está demasiado avanzada. Sí que ha fichado a Ben Taylor de Sex Education para dirigir los capítulos, y tiene como creadores a Mickey Down y Konrad Jay (guionistas de la popular serie de HBO-BBC Industry), pero se desconoce qué intérpretes podrían dar nueva vida a los glamurosos espías. En su día Macnee no estuvo solo como aquel héroe ataviado con elegante bombín y paraguas, sino que tuvo ayudantes como Diana Rigg y Honor Blackman (actriz que, de hecho, llegó a aparecer en la saga de James Bond).

Pero por ahora no hay intérpretes vinculados a la nueva serie, que por otra parte no supondría la primera tentativa de resucitar Los vengadores de 1961. En 1998 tuvimos una película protagonizada por Ralph Fiennes y Uma Thurman uniendo fuerzas contra Sean Connery (otra vez la conexión 007), que fue un fracaso de crítica y público tan amedrentador como para no intentarlo de nuevo pronto. Shane Black junto a Fred Dekker le propuso años más tarde una serie a Warner Bros. Television, pero esta tampoco llegó a buen puerto siendo StudioCanal la única entidad que ahora tiene opciones serias de revivir Los vengadores.

