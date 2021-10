Rami Malek canta y participa en 'El juego del calamar' para 'Saturday Night Live'

Netflix lo ha vuelto a hacer: El juego del calamar, su último fenómeno seriéfilo, ha roto todas las fronteras y ya es la serie del año gracias a su impacto a nivel mundial. Pese a lo mucho que le costó a su creador, Hwang Dong-hyuk, sacar este proyecto adelante, finalmente ha conquistado a la audiencia internacional de Netflix como ninguna otra ficción.

No es de extrañar que, tras semejante éxito, los cómicos de Saturday Night Live hayan querido parodiar El juego del calamar con su último invitado estrella, Rami Malek. El actor, que se enfrenta a James Bond (Daniel Craig) en Sin tiempo para morir, se ha pasado por el programa para entonar con mucha sorna y junto a Pete Davidson una canción/resumen de la serie coreana.

guess I gotta play the squid game pic.twitter.com/q7vmm55GJX — Saturday Night Live - SNL (@nbcsnl) October 17, 2021

Como podemos ver en el clip, se trata de un divertido sketch que convierte la serie en una especie de vídeo country, con Malek y Davidson como unos hombres de la América rural que necesitan dinero y deciden apuntarse al juego del calamar.

Así, los vemos con los icónicos chándales verdes de los protagonistas, acompañados por los guardianes de rojo, mientras participan en juegos infantiles ahora letales como el escondite inglés, el reto de la galleta o el puente de cristal. También hay guiños a personajes como la villana Han Mi-nyeo o referencias a la sala de trasplante de órganos.

Si la canción te suena de algo es porque utiliza la sintonía de Turn Up On The Weekend, de Branchez & Big Wet. Eso sí, la letra cambia drásticamente para explicarnos en qué consiste El juego del calamar y sus atroces desafíos. El resultado no podría ser más divertido.

