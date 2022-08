[ESTE ARTÍCULO CONTIENE SPOILERS DE SOLO ASESINATOS EN EL EDIFICIO 2T]

No nos cansaremos de repetir que Solo asesinatos en el edificio es una de las apuestas televisivas más originales, sugestivas y disfrutables que hay ahora mismo en la pequeña pantalla.

Este cluedo intergeneracional situado en un lujoso edificio del Upper West Side neoyorquino ha elevado en su segunda temporada todas sus virtudes: un elenco vecinal afinadísimo capitaneado por Steve Martin (también cocreador), Martin Short y Selena Gomez; el podcast como medio ideal para un true crime en directo; humor adorablemente tontorrón y atolondrado; y giros de guion a prueba del seriéfilo más receloso.

En estos episodios, hemos regresado a un Arconia sobrecogido por otra muerte: la de la presidenta de la junta de vecinos, Bunny Folger (Jayne Houdyshell). Charles (Martin), Oliver (Short) y Mabel (Gomez), sospechosos de este homicidio, se han puesto manos a la otra para dar con el verdadero culpable y limpiar su nombre valiéndose una vez más de su podcast.

10 capítulos después, por fin sabemos quién ha matado a Bunny. Ayer llegaba a Disney+ el último episodio de la segunda entrega, una delicia teatral con varios giros de guion y una sorpresa final que conecta con la futura temporada 3. Analizamos todo lo que dio de sí el final.

-SE AVECINAN SPOILERS-

'All Is Not OK in Oklahoma'

Al final del noveno episodio, descubríamos que Poppy White (Adina Verson), la ayudante de la estrella podcaster Cinda Canning (Tina Fey), era en realidad Becky Butler, la mujer desaparecida en Oklahoma y que dio a Canning su primer programa de éxito. El capítulo 10 arranca con Butler contándonos su mundana y sufrida vida en Oklahoma.

Oyente fiel del programa de Canning, Becky decidía cambiar su identidad y ayudar a Cinda a resolver el misterio de su propia desaparición convirtiéndose en su asistente. Aunque ambas conseguían 'resolver' el crimen y Cinda lograba el reconocimiento que buscaba, Becky se veía obligada a conformarse otra vez con una vida de lo más gris, a la sombra de su maestra.

En los primeros minutos del episodio, todo parece indicar que la incisiva investigadora de Fey, deseosa de repetir otro éxito radiofónico, mata a Bunny y trata de inculpar a su competencia. Sin embargo, en Solo asesinatos en el edificio nada es lo que parece hasta que se baja el telón.

Menudo teatro

Mabel, acompañada de Poppy/Becky, desvela sus averiguaciones a Charles y Oliver en la cafetería a la que solía ir Bunny. Allí, tras la revelación de lo ocurrido en Oklahoma, la joven recibe una llamada. "Sé lo que es '14, Savage", afirma al regresar a la mesa, en referencia a las últimas palabras que le dijo Bunny. Acto seguido, el trío protagonista reúne a sus vecinos de confianza para un encuentro transmitido en directo en el que se aclarará la identidad del asesino. ¡Y empieza la función!

Cinda y Poppy no tardan en llegar al lugar. Alice (Cara Delevingne) también está presente. Charles, Oliver y Mabel, con la complicidad de sus vecinos, aparentan presionar a la presentadora para que reconozca su implicación en el crimen (sus técnicas de persuasión pasan del slow-motion a la destrucción de tomates, las peores pesadillas de Canning), pero justo entonces Mabel acusa a Alice de haberlo orquestado todo para avivar su arte.

La inglesa trata de apuñalar a su ex cuando Charles se interpone en su camino y termina desangrándose en el suelo. Los presentes inmovilizan a Alice en un sofá cercano a la espera de que llegue la policía mientras Mabel y Oliver lloran la muerte de su compañero de pesquisas.

Todo por un sándwich

Sin embargo, los creadores de la serie se guardan un as en la manga. Con el cadáver de Charles aún fresco y Alice maniatada, Cinda alaba la buena labor de investigación de Mabel y le pide que colabore con ella, algo que saca de sus casillas a Poppy.

Entre manipulaciones, referencias al cuadro de Rose Cooper, estornudos de alergia y despistes (nadie había mencionado a la niña en los pasadizos), la ayudante de Canning se delata como la verdadera asesina de Bunny. Charles "revive" justo a tiempo para que entendamos cómo había averiguado Mabel que se trataba de Poppy: en el restaurante, recibió la llamada de la detective Williams (Da’Vine Joy Randolph) asegurando que la saliva encontrada en el arma homicida era de una mujer desaparecida.

Minutos antes, Poppy había pedido en la cafetería de confianza de Bunny el sándwich número 14, ese "14, Savage" balbuceado por la víctima al tratar de desenmascararla. Fue Poppy la que, con ayuda de su amante, el detective Kreps (Michael Rapaport), acabó con la vida de la anciana tratando de transformar su monótona vida, pero todo se desmoronó cuando Mabel dio con Bunny ensangrentada en su piso.

Víctima estelar para la tercera temporada

Tras la detención de Becky/Poppy y Kreps, el Arconia vuelve a la normalidad: Charles regresa al trabajo y empieza una relación con su maquilladora, Mabel tapa su cuadro vecinal con ayuda de Alice y Oliver regresa a Broadway con una nueva obra. En los últimos minutos del episodios, nos reencontramos con ellos un año después durante estreno de la función de Oliver.

Vemos al personaje entre bambalinas, tranquilizando a su actor protagonista, Ben Glenroy, interpretado por Paul Rudd. Pronto descubrimos que este no se lleva muy bien con su compañero en la obra, Charles. Antes de arrancar la función, Charles amenaza a Ben diciéndole: "Ten dos dedos de frente. No te acerques a ella". Cuando este le pregunta qué va a hacer si no, Charles se aleja afirmando: "Ben, sé lo que has hecho".

Segundos después, en pleno monólogo del personaje de Rudd, este cae al suelo y fallece. ¿Qué ha pasado? El suceso conecta inevitablemente con el nuevo misterio que el trío protagonista deberá resolver en la tercera temporada de la serie, con posibles flashbacks que pongan en contexto y revelen lo que nos hemos perdido en la vida de los personajes.

De momento, Variety ha confirmado que Rudd ha fichado por la tercera temporada, aunque se desconoce cuánto veremos de su personaje en la trama. "Paul Rudd, después de protagonizar una entrada prometedora en el mundo de nuestra serie al final de la segunda temporada, es alguien de quien queremos saber más y seguir viendo en la entrega 3", ha afirmado el cocreador John Hoffman a la publicación.

¿Qué enemistó a Ben y Charles? ¿Qué hizo el primero que ha podido costarle la vida? ¿Quién es "ella"? Tocará esperar a la tercera temporada para responder a todas estas preguntas en nuestro podcast criminal de referencia. Mientras tanto, podemos entretenernos con esta galería de fotos detrás de las cámaras que ha compartido Selena Gomez en Instagram para celebrar el final de la segunda entrega.

