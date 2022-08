Con 76 años de edad y 68 créditos en su filmografía, por no hablar de sus carreras como escritor, músico y comediante, tenía que llegar algún momento en el que Steve Martin dijera 'basta'. Y el éxito de Solo asesinatos en el edificio parece haberle dado la excusa para decir adiós.

Embarcado You Won't Believe What They Look Like Today, un espectáculo de stand-up con su amigo y compañero de reparto Martin Short, Martin ha hablado de su posible jubilación con The Hollywood Reporter.

"Cuando se acabe la serie [Solo asesinatos...], no voy a buscar otros. No voy a buscar otras películas. No quiero hacer cameos", explica. Y añade: "Extrañamente, esto es todo".

La carrera de Steve Martin puede resultar irregular con ganas, sobre todo durante las últimas décadas, pero no es para tomársela a broma (o sí). El actor tiene en su currículum hitos de la comedia televisiva como The Smothers Brothers Comedy Hour (por el que ganó su, hasta ahora, único Emmy en 1967) y Saturday Night Live, así como filmes tan descacharrantes como Un loco anda suelto, Un genio con dos cerebros, Tres amigos o Cliente muerto no paga.

Ahora que Solo asesinatos en el edificio podría depararle un nuevo Emmy (o varios, puesto que está nominado en las categorías de actor, productor y guionista) podemos afirmar que, si decide colgar las botas y dedicarse solamente al banjo, le echaremos de menos.

