Por qué Netflix tiene esperanzas en el futuro pese a la pérdida de suscriptores

El primer trimestre de 2022 será recordado como un punto dramático de la historia de Netflix, plataforma de streaming que no por conservar su liderazgo mundial ha quedado menos afectada por la pérdida masiva de suscriptores. Netflix perdió 200.000 usuarios en cuestión de meses, provocando una crisis de credibilidad que condujo a un hundimiento en bolsa del 70%, al enfado de los accionistas y a la elaboración de estrategias apresuradas para paliar los daños, como realizar dos rondas de despidos donde 300 empleados fueron enviados al paro. Todo lo cual lanzaba unas expectativas terribles para el siguiente trimestre de 2022, estimándose que pronto perderían otros 2 millones de suscriptores.

No ha sido así. En este segundo semestre se han marchado 970.000 cuentas, menos de un millón. Sigue siendo una gran cantidad, pero en base a las expectativas Netflix se las ha apañado para defender una narrativa triunfal, subiendo las acciones un 10% tras la publicación del último informe. Ha contenido la sangría y su directiva ve posible recuperar el millón de usuarios perdidos. “Nuestro reto y oportunidad es acelerar nuestros ingresos y sumar nuevos clientes al seguir mejorando nuestro producto”, declaran desde la compañía, celebrando los 1.441 millones de dólares en beneficios netos que han traído los últimos meses, y prefiriendo centrarse en el crecimiento de Asia y Pacífico antes que en el declive de EE.UU. y Canadá (donde se concentra la pérdida de abonados).

Pase lo que pase en el tercer trimestre, hay que asumir el estancamiento de Netflix. Sus 220 millones de usuarios mundiales se imponen a los 200 reconocidos por Amazon o a los 205 de Disney, pero distan de ser una cifra ostentosa cuando no parece haber forma de que crezca. Si en las próximas semanas Netflix trae de vuelta a sus clientes acabará con el mismo número de cuentas activas que el año pasado, con cualquier progreso suspendido. Es por ello que la plataforma está desarrollando nuevas estrategias para revertir esta preocupante tendencia, de las que se hace eco Reuters. La principal, afianzar el catálogo de IPs.

Netflix programa su futuro

En busca de su Star Wars (o su Harry Potter)

Los nuevos datos coinciden con el triunfo de Stranger Things 4, que anticipa una última temporada tras la que Netflix debería confirmar si sigue exprimiendo a la serie de los Duffer. Por supuesto es algo que ya se ha planteado, a través de posibles spin-offs, y es el plan que se piensa seguir con otros hits de la plataforma de streaming: ensamblar franquicias con personajes conocidos y posibilidades inagotables de explotación. “Queremos nuestra propia versión de Star Wars o Harry Potter, y estamos trabajando muy duro para conseguirlo”, dice Matthew Tunnell, vicepresidente de Netflix y figura central dentro del fenómeno Stranger Things. Tunnell considera que hay múltiples posibilidades.

“En un estudio tradicional hay grandes muros entre el equipo de largometrajes, series y animación. Como Netflix es una organización muy joven, estos muros no han tenido tiempo de construirse”. Suele ocurrir, de hecho, que según una serie triunfa la plataforma se pone velozmente a trabajar en distintas expansiones. Ha ocurrido, sin ir más lejos, con El juego del calamar: la serie más exitosa de la historia del servicio, que originalmente no había sido concebida para tener segunda temporada. Hwang Dong-hyuk, sin embargo, terminó accediendo a desarrollarla, y a esta nueva entrega hay que sumar un reality show basado en El juego del calamar con un premio millonario.

La lista continúa con La casa de papel, que además de confirmar un spin-off centrado en Berlín (Pedro Alonso) ya ha estrenado una versión coreana. Los Bridgerton ha aumentado su éxito con la segunda temporada, de forma que además de la tercera se está desarrollando una precuela centrada en la reina Charlotte (Golda Rosheuvel). Ocurre algo similar con The Witcher, teniendo en marcha nuevas entregas con Henry Cavill a la vez que films animados y una serie-precuela. Todos son títulos de probada eficacia entre los usuarios, pero Netflix es consciente de que no puede limitarse a ellos para asegurar su futuro.

De ahí que haya al menos tres series con enorme potencial para expandirse. Está El problema de los tres cuerpos, basada en una novela de Liu Cixin que ya tiene sobre el papel dos continuaciones, y cuya serie está en manos de nada menos que los creadores de Juego de tronos, David Benioff y D.B. Weiss. Está una adaptación live action del manganime One Piece, en pleno rodaje, y también está otra adaptación de formato análogo con respecto a Avatar: The Last Airbender. Sobre ambas pende, sin embargo, el sombrío precedente de Cowboy Bebop, costosa revisión de un anime que fue cancelada fulminantemente tras una única temporada.

Mencionar por último Millarworld: es decir, la asociación con Miles Millar que ya cristalizó en Jupiter’s Legacy. Como Cowboy Bebop, fue cancelada tras la primera temporada, pero igualmente Netflix tiene en preparación hasta seis series vinculadas. La estrategia no cambia, por otra parte, con respecto al cine. Entre las marcas más prometedoras destacan Enola Holmes (protagonizada por Millie Bobby Brown, preparando una secuela), Puñales por la espalda (que a cargo de Rian Johnson conducirá a dos secuelas producidas por Netflix) o Tyler Rake (con Chris Hemsworth, una secuela en camino y un posible “universo cinematográfico" orquestado por los Russo), y hay grandes previsiones con el futuro de El agente invisible, que se estrena este 22 de julio.

Logo de 'One Piece' Netflix

Varias líneas de acción

También está La vieja guardia, con Charlize Theron, y la franquicia iniciada por Ejército de los muertos, ya prolongada a El ejército de los ladrones. A bordo de la misma tenemos a Zack Snyder, que además prepara estos días Rebel Moon en Netflix con vistas a alumbrar una saga propia. Hay desde luego, IPs donde elegir, y la analista Julia Alexander de Parrot Analytics cree que Netflix va por el buen camino: “¿Confiamos lo mismo en la máquina de Netflix que en la de Disney? No, pero en parte eso se debe a que Disney ha pasado años diseñando esa máquina. A pesar del dominio de Netflix en el streaming, todavía son relativamente nuevos en la construcción de este tipo de mundos”.

Todo esto en lo referente a la producción de cine y series, pero hay otras vías de recuperación que Netflix está tanteando. Su transformación en servicio de streaming de videojuegos se ha consumado en los últimos meses, y ya ha firmado un acuerdo con Microsoft para introducir publicidad a partir de 2023. A todo lo cual hay que unir la polémica decisión de encarecer la posibilidad de que los usuarios compartan cuentas. Esta medida aún se está probando, pero ya ha llegado a territorios de América Latina en tanto a la función “añadir un hogar”. Según esta, el usuario podría “comprar” hogares con una cuota mensual adicional, algo que está por ver qué tal recibe la clientela de Netflix.

