Se estima que HBO va a dejarse 10 millones de dólares en cada episodio de The Last of Us, lo que ilustra las enormes expectativas depositadas en esta adaptación de los prestigiosos juegos de Naughty Dog. Mientras ciertos fans mantienen su escepticismo ante la idea de que la historia mantenga la riqueza en su traslado a la televisión, HBO se ha preocupado de mantenerlos contentos conservando a Neil Druckmann (director de las obras originales) y Gustavo Santaolalla (compositor) de su lado, mientras el reparto era escogido con un gran mimo: Pedro Pascal, Bella Ramsey, Anna Torv, Gabriel Luna…

Todos ellos ya se han desplazado a Calgary, Canadá, para contribuir a un rodaje que se extenderá casi un año, dándose por finiquitado en junio de 2022. Dicho rodaje, al parecer, ya ha experimentado su primer gran hito, pues la grabación del primer episodio ha concluido. Según ha publicado el director Kantemir Bagalov en Instagram acompañado de una claqueta, es momento de que él se vuelva a la “Madre Rusia” mientras toman el relevo figuras como Ali Abbasi (firmante de la aclamada Border) o Jamia Zbanic (cuya Quo vadis, Aida? estuvo nominada al Oscar el año pasado) dirigiendo los próximos y carísimos episodios.

“Mi trabajo aquí está hecho. Estoy muy agradecido por la oportunidad. Ha sido una experiencia genial. Mucho amor a todo el equipo y especialmente a estas personas”, escribe Bagalov, que fue escogido por el showrunner Craig Mazin luego de que no pudiera concretarse la presencia de Johan Renck. A continuación el director ruso le agradece su colaboración a unos cuantos miembros del equipo, dando la impresión de que su rol en The Last of Us ha terminado. El rodaje parece ir, por tanto, a buen ritmo, y si llega de forma suficientemente holgada al próximo verano no es descabellado que la serie se estrene en HBO a finales de 2022. Crucemos los dedos.

