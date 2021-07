Anna Torv (‘Mindhunter’) se une a la serie de ‘The Last of Us’

En HBO están comprometidos a que su gran apuesta para el futuro sea The Last of Us, adaptación del popular (y universalmente aclamado) videojuego de 2013. Está por ver la fidelidad que le guarda al material de partida (es probable que la existencia de The Last of Us Parte II, publicado el año pasado, afecte al desarrollo del guion), pero de primeras parece que la cadena quiere que dicha fidelidad sea un elemento básico de la producción. De ahí la presencia de Neil Druckmann como guionista luego de dirigir los juegos originales y de Gustavo Santaolalla regresando como compositor, y de ahí que los fichajes anunciados se ajusten a un catálogo de personajes que los fans conocen bien.

Pedro Pascal y Bella Ramsey, llegados ambos de Juego de tronos, fueron las primeras incorporaciones como los protagonistas Joel y Ellie. Posteriormente se añadieron Gabriel Luna, Nico Parker, Con O’Neill y la dupla Merle Dandridge y Jeffrey Pierce volviendo al universo tras ejercer de actores de doblaje en la obra de Naughty Dog. Según recoge Variety, a este nutrido elenco ahora hay que añadir a Anna Torv, carismática actriz a quien hemos podido ver en Fringe o en la popular (y posiblemente cancelada) serie de Netflix Mindhunter. Torv está encargada de interpretar a Tess, la compañera contrabandista de Joel que conocemos al comienzo de la historia.

Una vez se ha expandido el virus cordyceps y buena parte de la población mundial se ha convertido en zombie, Tess y Joel malviven en Boston haciendo pequeños encargos. Durante una de sus misiones se topan con Marlene (Dandridge, tanto en el juego como en la serie), quien les encomienda hacerse cargo de una niña llamada Ellie. Poco después Tess ha de separarse del grupo, pero puede que la serie tome otra dirección e incremente el protagonismo de este personaje. The Last of Us ya ha comenzado su rodaje en Calgary, Canadá, con perspectivas de prolongarse todo un año y contando con un presupuesto de más de 10 millones de dólares para cada episodio.

