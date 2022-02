Pero, ¿qué es lo que puede adaptar exactamente ‘El señor de los anillos: Los anillos de poder’?

La semana pasada, en el cotizado intermedio de la Super Bowl, Amazon publicó el primer tráiler de la serie en la que más dinero se ha gastado nunca. El señor de los anillos: Los anillos de poder venía a intentar combatir el escepticismo que rodeaba la serie, marcado por el precedente de las adaptaciones de Peter Jackson (de la propia El señor de los anillos, y en menor medida de El hobbit) y por el desconcierto de los fans en cuanto a qué quería contar exactamente esta producción de gran presupuesto. No es que lo tuvieran más claro según salió el tráiler, pero al menos todo parecía bien hecho y veíamos a gente reconocible, como a Galadriel o a algún hobbit. O un peloso, o como se llamaran ahora.

Los creadores de Los anillos de poder son J.D. Payne y Patrick McKay, y acaso conscientes de que tienen a todo el público intrigado, han concedido una entrevista a Vanity Fair tratando de aclarar algunos puntos. Antes de que Amazon diese luz verde al proyecto, fue muy comentada la pugna que mantuvo por conseguir los derechos de J.R.R. Tolkien; pugna de la que salió con menos recursos de lo que podía esperarse. Sumando eso a que no parece tener sentido contar la misma historia que Jackson, los guionistas contratados buscaron otra estrategia, y esta fue convertirla en una precuela que inspeccionara la Segunda Edad… en base a lo que estos derechos les permitieran adaptar.

Payne lo explica sin ambages: “Tenemos únicamente los derechos de La comunidad del anillo, Las dos torres, El retorno del rey, los apéndices y El hobbit. Eso es todo. No tenemos los derechos de El Silmarillion, Cuentos inconclusos de Númenor y la Tierra Media ni de La historia de la Tierra Media”. El Silmarillion es una obra fundamental para entender la prehistoria de la Tierra Media, en tanto a la formación del mundo, la búsqueda de los Silmarils, y esa lucha contra Morgoth que ha de marcar de un modo u otro los acontecimientos de Los anillos de poder. Pero, sobre todo, sorprende que Payne y McKay no hayan podido contar con La historia de la Tierra Media.

¿Por qué? Porque en este caso no hablamos de una novela o libro más o menos compacto, sino de una inmensa enciclopedia que se extiende a trece volúmenes, y que documenta todo lo documentable sobre el mundo de Tolkien. No poder recurrir a su copiosa información apunta a ser, pues, un grave hándicap. Pero los guionistas son optimistas: “Hay un tratamiento de todo lo que necesitamos sobre la Segunda Edad en los libros de los que tenemos derechos. Mientras nos mantengamos dentro de esas líneas y no contradigamos fuertemente algo de lo que no tengamos derechos, tenemos mucho margen y espacio para contar algunas de las mejores historias que se le ocurrieron a Tolkien”.

Historias sobre la Segunda Edad que, como ha ido evidenciándose en los avances, referirán cómo se crearon los Anillos de Poder, el engaño de Sauron a los pueblos libres de la Tierra Media y, posiblemente, su primera derrota frente a la Última Alianza de Hombres y Elfos, aquella que veíamos en el flashback de La comunidad del anillo. “Tomamos todas esas pequeñas pistas y pensamos en ellas como estrellas conectadas para escribir la novela que Tolkien nunca escribió sobre la Segunda Edad”, prosigue Payne, y avanza que hay multitud de elementos en la novela de La comunidad del anillo que pueden servir a tal fin.

Es el caso de las canciones que cantan los personajes sobre sucesos pasados (como la canción de Ëarendil o del rey elfo Gil-Galad, que ya está confirmado que tendrá protagonismo en la serie), capítulos enteros llenos de documentación sobre qué ocurrió en la Segunda Edad (caso de El concilio de Elrond o La sombra del pasado, donde Gandalf le contaba a Frodo la historia del Anillo Único) o partes del prólogo como la célebre Acerca de los hobbits que narraba la historia de este simpático pueblo. De ahí han extraído los guionistas todo lo que necesitaban, siendo aconsejados (o más bien, vetados) por expertos.

“Colaboramos con renombrados expertos de Tolkien y Tolkien Estate para asegurarnos de cómo conectar estos vacíos”, concluye. Hay que apuntar que los derechos que no tiene Amazon siguen dando vueltas con Hollywood, pues hay otro gran estudio en la industria que puede adaptar a Tolkien: Warner Bros. y New Line Cinema, responsables de las películas de Jackson, que a rebufo de Los anillos de poder parecen querer indagar nuevamente en su universo con una futura película: The War of the Rohirrims. Proyecto de anime, igualmente una precuela de la historia que todos conocemos, que se estrenará el 21 de abril de 2024. La batalla por la Tierra Media no ha hecho más que comenzar.

