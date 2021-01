Paul Bettany adelanta un cameo estelar en 'Bruja Escarlata y Visión': "He trabajado con el actor de mis sueños"

Con Bruja Escarlata y Visión, ha llegado la Fase 4, la primera serie de Marvel Studios y una de las apuestas más dementes e impredecibles de la Casa de las Ideas en pantalla. Afortunadamente, aún quedan muchos capítulos más para seguir disfrutando de la vida suburbana de Wanda (Elizabeth Olsen) y Visión (Paul Bettany) en Westview.

En los tres primeros episodios que ya hemos podido ver, el matrimonio formado por la brujita y el androide ya ha tenido que hacer frente a una cena con el jefe de Visión, a un programa de talentos vecinal y hasta al embarazo exprés de Wanda (encima de mellizos). Y todo eso pasado por el filtro de las sitcoms clásicas. A la espera de saber qué nos depara el cuarto episodio de la ficción, Paul Bettany ha adelantado un cameo apoteósico que aún no se ha filtrado.

En una entrevista para el podcast Lights Camera Barstool (vía Indie Wire),el actor ha asegurado que una gran estrella de la actuación aparecerá en la serie, y que aún no se ha especulado sobre ella. Aunque Bettany no ha dado más detalles sobre este intérprete ni sobre el personaje al que dará vida, sí que ha prometido que compartirá con él varias escenas "bastante intensas".

"Muchas cosas se han filtrado, pero hay una cosa que se ha mantenido totalmente en secreto y que pasa", ha asegurado: "He trabajado con un actor con el que siempre he querido trabajar y hemos tenido fuegos artificiales juntos, la escena es genial y creo que la gente se va a emocionar mucho. Siempre he querido trabajar con este tío y las escenas son bastante intensas".

El británico también se ha referido al episodio 4, que llega a Disney+ este viernes, prometiendo que "la mente de la gente va a explotar": "Podéis esperar que esos dos mundos [el de las sitcoms y el real] van a entrar más en conflicto". "No quiero desvelar mucho sobre los futuros episodios, pero os diré esto: hubo más requisitos de efectos especiales para nuestro show que para Endgame",ha añadido.

Bettany también ha hablado sobre el final de la serie: "Va a haber sorpresas enormes. La gente va a mirar al MCU con una luz totalmente diferente y va a saber más sobre en qué dirección se mueve".

A falta de saber quién es el misterioso actor que se va a colar en Westview próximamente, está confirmado que veremos pronto a Randall Park como su personaje en Ant-Man, Jimmy Woo, y a Kat Dennings como Darcy Lewis (Thor). En cuanto a sorpresas sobre las que se ha especulado en los últimos días, estaría la posible aparición de Evan Peters.