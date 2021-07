Paramount+ pone oficialmente en marcha la serie de ‘Grease’

Está claro que Grease es un filón por explotar, y de hecho lleva tiempo en marcha una precuela que, dirigida por Brett Haley y titulada Summer Loving, exploraría el idilio veraniego entre Danny y Sandy previo a los acontecimientos del film de 1978. Dicha película está producida por Paramount, y de momento ha tenido bastante más suerte que el otro proyecto derivado de este musical: una serie precuela que empezó titulándose Rydell High para, unos cuantos cambios de rumbo después, pasar a llamarse The Rise of the Pink Ladies.

La serie se titulaba Rydell High cuando aún formaba parte del calendario de HBO Max, pero cambios en su directiva (con Casey Bloys sustituyendo a Bob Greenblatt al frente del servicio de streaming) provocaron que el formato fuera a parar a manos de Paramount. La major, concretamente, quiere que The Rise of the Pink Ladies lidere la oferta de su servicio de streaming, una vez cambiara su nombre de CBS All Access a Paramount+. Y ahora, según The Hollywood Reporter, le ha dado luz verde gracias a Nicole Clemens: productora que lidera Paramount TV Studios y acaba de ascender a directora de Paramount+.

La primera temporada de The Rise of the Pink Ladies constará de diez episodios, habiendo mantenido a bordo durante todos estos percances a la guionista Annabel Oakes, que ha desarrollado Atípico para Netflix. Paramount+ (de cuyo lanzamiento en España no hay una mísera noticia) no ha tanteado una fecha de estreno para la serie precuela de Grease, pero sí ha ofrecido una pequeña sinopsis: “Antes de que el rock ‘n’ roll reinara, antes de que los T-Birds fueran los más guays del instituto, cuatro chicas hartas y marginadas se atreven a divertirse a su manera, provocando un pánico moral que cambiará Rydell para siempre”.

¿Serán estas chicas las mismas que lideraba Rizzo (Stockard Channing) en Grease? Todo apunta a ello, de modo que The Rise of the Pink Ladies nos brinde un vistazo en profundidad a la tribu más carismática de Rydell.

