Otras películas y series de Jonathan Bailey (Anthony) si te ha gustado en 'Los Bridgerton'

Las dotes actorales, la belleza y la vis cómica de Jonathan Bailey han logrado que el actor se haya convertido en uno de los actores del momento gracias a su participación como Anthony en la serie Los Bridgerton. El personaje recogía el testigo en el papel principal de su hermana Daphne y conquistaba a un público que desconoce que el británico ya había aparecido en otras grandes proyectos.

El actor debutaba a finales de los 90, principios de los 2000, en TV movies como Alicia y el espejo mágico y Ferrari, así como en la serie Baddiel's Syndrome. El comienzo de una extensa trayectoria, especialmente ligada a las producciones británicas.

Su extensa trayectoria en el cine

Un jovencísimo Bailey aparecía en 2004 en la película infantil 5 chicos & esto, junto a otros intérpretes que daban el salto internacional como Freddie Highmore. Posteriormente, el británico también trabajaba en Elizabeth: La edad de oro (Shekhar Kapur, 2007), Testamento de juventud (James Kent, 2014), El joven mesías (Cyrus Nowrasteh, 2016), y, más recientemente, en Un océano entre nosotros (James Marsh, 2018).

No obstante, la carrera del inglés ha estado mucho más ligada al mundo de las series, donde ha obtenido un gran rédito.

Jonathan Bailey en '5 Chicos & Esto' Cinemanía

Las series, sus grandes hitos

Antes de deslumbrar al mundo entero en su papel como Anthony Birdgerton, Bailey comenzaba su andadura profesional en las series Off the Hook, Campus, Me and Mrs Jones, Leonardo o Groove High. A destacar entre todas estas producciones su participación en la maravillosa Broadchurch, donde interpretaba a Olly Stevens.

Jonathan Bailey en 'Broadchurch' Cinemanía

Este último papel en la serie de gran reconocimiento internacional le haría trabajar con pesos pesados de la industria del cine como David Tennant, Olivia Colman o Jodie Whittaker.

Con Netflix ya trabajaría en 2016 en la ficción Crashing, tras la cual vendrían otras series de otras cadenas como Cazadores de leyendas, W1A y Hot White Heist. Junto a Amazon Prime Video también trabajaría en Jack Ryan, donde fue Lance Miller. Lo suyo va de plataformas.

Jonathan Bailey en 'Jack Ryan' Cinemanía

En la actualidad, su papel como Anthony le ha otorgado grandes alegrías, mientras compagina su trabajo en la serie con su colaboración en la franquicia de videojuegos Final Fantasy, con la cual ha trabajado en Final Fantasy XIV: Shadowbringers y Final Fantasy XIV: Endwalker. Pronto, Bailey también trabajará como el personaje de Aaron Seetow del videojuego Squadron 42. El éxito está más que asegurado.

