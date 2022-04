'Los Bridgerton': Todos aman a Jonathan Bailey (y su Instagram)

Quienes lo conocen lo llaman 'Jonny'. Es un apodo cariñoso, acorde, dicen sus amigos, con la personalidad risueña y amorosa de Jonathan Bailey (Wallingford, 1988). Lejos quedan el ceño fruncido y la mandíbula apretada, ese gesto de eterna preocupación en el rostro casi siempre serio del vizconde Anthony Bridgerton, el personaje que lo ha catapultado a la fama internacional en Los Bridgerton.

'Jonny' debe mucho a Anthony, como él mismo reconoce, pero su carrera, curtida en teatro, cine y televisión, ya lo había posicionado como una de las promesas de la industria británica mucho antes de que Netflix llamara a su puerta. Y si alguien tiene la culpa de que Jonathan empezara a interesarse por esto de la actuación siendo tan solo un niño, esas son sus tres hermanas mayores, que lo disfrazaban y jugaban a inventar historias con él en su infancia.

No es de extrañar que el pequeño decidiera que quería ser actor a los cinco años (sin saber muy bien lo que era eso), después de quedar fascinado por la obra teatral Oliver!. Un año después, a través de un grupo de baile en el que participaba, entró a formar parte de la producción de Cuento de Navidad realizada por la Royal Shakespeare Company y a los 8 años daba vida a Gavroche en Los miserables. El West End londinense ya era suyo y no había llegado a las dos cifras en la tarta de cumpleaños.

Afortunadamente, Bailey se las ha ingeniado desde sus inicios para compaginar las tablas con la pantalla. Si el teatro musical, donde ha protagonizado American Psycho o The Last Five Years, le ha valido el reconocimiento de un premio Laurence Olivier por su papel en Comany, la pequeña pantalla le ha dado proyección en el biopic Leonardo (2011), la comedia de BBC Me and Mrs Jones (2012) o Crashing (2016), de Phoebe Waller-Bridge, antes del fenómeno Los Bridgerton. Tampoco faltan los cameos en series de renombre como Doctor Who (2014) y Broadchurch (2014).

Ahora el mundo entero lo conoce como Anthony Bridgerton, el hermano más pragmático y encantador salido de las novelas de Julia Quinn, ese 'vizconde que me amó' y protagonista absoluto de la segunda temporada de la serie de Netflix, hechizado por Kate Sharma (Simone Ashley). Y mientras la audiencia global cae rendida a los aristocráticos pies de Anthony, 'Jonny' sigue subiéndose cada noche al Ambassadors Theatre de Londres para representar Cock, obra en la que vuelve a coincidir con Marianne Elliott (Company).

En las múltiples entrevistas que le está tocando dar estos meses por Los Bridgerton, Bailey, siempre sonriente, no se cansa de dar las gracias por formar parte de un proyecto como este liderado por Shonda Rhimes. A menudo recuerda lo complicado que fue desvelar su homosexualidad por miedo a que la industria lo rechazara para determinados papeles. "Pero eso solo pasó por un tiempo, después llegó Anthony y otros personajes", asegura.

Bailey, celoso de su vida privada, no es un millennial que se prodigue demasiado por redes, pero es millennial y, como tal, nos ha dejado ver parte de su intimidad en Instagram. Para prueba, esta selección de sus mejores posts, desde las fotos en las que muestra su pasión por el deporte o los viajes hasta sus imágenes más tiernas con sus sobrinos, sus ensayos más cantarines y sus vacaciones en España. Imposible no amar a este vizconde que nos amó:

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.