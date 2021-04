Oscar Isaac ya entrena para ser ‘Moon Knight’

Mientras Dune iba aplazando constantemente su fecha de estreno (hasta quedar fijada para este 1 de octubre y sujeta al modelo híbrido de Warner y HBO Max), la agenda de Oscar Isaac no dejaba de llenarse de proyectos. En el film de Denis Villeneuve el actor encarna a Leto Atreides (padre del personaje de Timothée Chalamet), y su futuro profesional se encuentra atestado tanto de blockbusters como de propuestas algo más independientes. Isaac tiene pendiente así un remake de Secretos de un matrimonio junto a Jessica Chastain, la adaptación de Metal Gear Solid y Francis and The Godfather, donde interpretaría al director de El padrino. Y luego está, claro, Moon Knight.

No es la primera vez que Isaac se une a una producción de Marvel, pero lo mejor es que olvidemos definitivamente el personaje que interpretó para X-Men: Apocalipsis y celebremos su entrada en el MCU como el inquietante Marc Spector, antiguo marine y agente de la CIA que sufre un trastorno de personalidad, y que luego de recibir el influjo del dios egipcio de la luna empieza a combatir el crimen. El fichaje para Moon Knight fue confirmado de forma relativamente reciente, pero el actor ya ha iniciado su entrenamiento para meterse en la piel del Caballero Luna y encarar de forma convincente sus escenas de acción.

Al menos, es lo que parece según un vídeo recientemente publicado en Instagram por Mad Gene Media, productora que lidera el actor. En dicho vídeo vemos al actor de Star Wars involucrado en una rápida y brutal coreografía, tan violenta que es lícito preguntarse si el vídeo pertenece realmente a su preparación para Moon Knight. El pasado marzo la misma Mad Gene Media publicó otro vídeo del estilo, pero como no es probable que Isaac esté pasando por este adiestramiento para poner rasgos a Francis Ford Coppola, la opción más plausible es que le vaya a servir para la serie de Marvel escrita por Jeremy Slater.

Moon Knight empezaría a rodarse en Budapest de un momento a otro, tras haber fichado a Ethan Hawke como el villano de la función. No se conocen muchos más detalles de la serie, salvo que constará de seis episodios con una duración entre los 40 y los 50 minutos (mismo formato que Falcon y el Soldado de Invierno, actualmente en emisión), y que estará dirigida tanto por Mohamed Diab como por la dupla Justin Benson/Aaron Morhead. Moon Knight llegaría a Disney+ en algún punto de 2022. Puedes ver el entrenamiento de Isaac bajo estas líneas.