Olivia Cooke promete una precuela de 'Juego de tronos' sin violencia machista

En algunos contextos, los matices lo son todo. Por ejemplo, una cosa es admitir que los Siete Reinos de Poniente son un lugar horrible, a la par que feudal y muy, muy machista, y otra reconocer que al los guionistas de Juego de tronosse les iba mucho la mano convirtiendo a sus personajes femeninos en perchas de los golpes. ¿Continuará este estado de cosas en House of the Dragon, la precuela del culebrón medieval-fantástico de HBO?

Pues, según la actriz Olivia Cooke, el panorama va a cambiar, y bastante. Cooke ha tenido acceso a los primeros guiones del show y, según ha declarado al diario Telegraph (vía io9), se ha encontrado en ellos con un panorama mucho menos truculento para las mujeres.

"No me sentiría a gusto participando en algo que muestra una violencia enorme contra las mujeres sin razón alguna, solo porque quieren volverlo provocador y atraer espectadores", comienza. Y prosigue: "He sido lo bastante afortunada como para leer el guión antes, y ha cambiado un montón desde las primeras temporadas".

"No creo que estuvieran en sus cabales si incluyeran cosas así ahora mismo", concluye Olivia Cooke.

En House of the Dragon, Cooke encarnará a Alicent Hightower, reina de Poniente cuyos manejos dinásticos tras la muerte de su esposo Viserys I llevarán al país a la guerra civil conocida como la 'Danza de los Dragones'.