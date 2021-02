HBO no está dispuesta a dar carpetazo a la saga que le ha dado mayores audiencias. Después de ocho temporadas, Juego de tronos llegó a su final hace casi dos años, pero la historia no acaba allí. House of the Dragon, la precuela, nos trasladará 300 años atrás a lo ocurrido antes de famosa serie basada en las novelas de George R. R. Martin, y se centrará en la casa Targaryen, los antepasados de Daenerys y la poderosa dinastía que gobernó Los Siete Reinos.

La cadena ha confirmado que está previsto que el rodaje empiece en abril, y el estreno sería a lo largo del año que viene. También ha dado a conocer cuatro nuevas incorporaciones al reparto: Steve Toussaint (quien, por ejemplo, interviene en el episodio Rojo, blanco y azul de Small Axe), Eve Best (Farah Dowling en Destino: La saga Winx), Rhys Ifans (The Amazing Spider-Man) y Sonoya Mizuno (de la serie Devs).

Steve Toussaint interpretará a Lord Corlys Velaryon, más conocido como Serpiente de Mar "el más famoso aventurero náutico en la historia de Westeros"; Eve Best a su esposa, la princesa Rhaenys Velaryon y jinete de uno de los dragones; Rhys Ifans será Otto Hightower, la mano del Rey Viserys Targaryen; y Sonoya Muzuno encarnará a Mysaria, una mujer que llegó sin nada a Westeros, y que tuvo que hacer de todo para sobrevivir hasta que se convirtió en la aliada más fiel del príncipe Daemon Targaryen, heredero del trono.

Los cuatro se suman a los ya también confirmados Matt Smith en el papel del príncipe Daemon Targaryen, Olivia Cooke como la reina Alicent Hightower, Paddy Considine encarnando al rey Viserys Targaryen y Emmy D'Arcy dando vida a la princesa Rhaenyra Targaryen.

El episodio piloto estará dirigido por Miguel Sapochnik, director de algunos de los mejores episodios de Juego de Tronos (caso de La batalla de los bastardos, el noveno de la sexta temporada), y él mismo ejercerá de showrunnerjunto con el guionista y productor Ryan Condal (también productor en Colony, y con las posibles series sobre La fuga de Logan y Los inmortales en el horizonte).

House of the Dragon está basada en la novela Fuego y sangre de George R.R. Martin de la que tiene en mente escribir un segundo volumen; mientras que Ramin Djawadi volverá a ser el compositor de la banda sonora. De momento no podemos decir aquello de "se acerca el invierno", pero sí que "se acerca la Casa del Dragón" y también algún que otro spin-off más.