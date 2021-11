‘Ojo de Halcón’ tiene un error de continuidad con lo visto en ‘Los Vengadores’

Las series de Marvel destinadas a Disney+ han acostumbrado a cimentarse sobre Vengadores: Endgame (y concretamente el chasquido de Thanos), pero Ojo de Halcón ha interrumpido esta tendencia remontándose a algo más atrás. Concretamente, a 2012, año en el que el mundo conoció a los Vengadores (también nuestro mundo, pues fue cuando Joss Whedon el film homónimo) y hubo una espectacular batalla en Nueva York contra Loki y los chitauri. Ojo de Halcón comienza con un flashback que nos devuelve a este suceso, y como si se tratara de la primera escena de Batman v Superman tenemos la oportunidad de observar el enfrentamiento desde la perspectiva de los neoyorquinos.

Y, evidentemente, es algo aterrador. De hecho el padre de Kate Bishop (Hailee Steinfeld) muere como consecuencia de la batalla, animando a su hija a entrenar para ser justiciera. Antes de la elipsis, no obstante, vemos un plano donde la Torre Stark sucumbe al fragor de la batalla, y suscribe un error de continuidad a que a los fans no les ha pasado desapercibido. Tal y como podemos leer en un foro de Reddit, el logo ‘Stark’ de este edificio es alcanzado por una explosión, y pierde la R. Ya sabemos que la pérdida de todas las letras salvo la A acabará convirtiéndose en la enseña de los Vengadores (A de Avengers) pero el caso es que el logo no se está destruyendo como se tendría que destruir.

Fotogramas de 'Los Vengadores' y 'Ojo de Halcón'

En Los Vengadores Whedon dedicó todo un plano detalle a reproducir qué ocurría con las letras, y pudimos ver cómo caían la R y la K de golpe. Es decir, que Ojo de Halcón contradice completamente lo visto en el film de 2012, aunque el fallo es bastante comprensible teniendo en cuenta cómo fueron resueltas estas escenas. Y es que el director Rhys Thomas no pudo echar mano de material previamente grabado, sino que tuvo que rodarlo todo otra vez e intentar que se ajustara lo máximo posible a lo que el público vio hace ya casi diez años.

“Todo se hizo de nuevo, excepto un momento que usamos donde Jeremy salta de un edificio, pero eso tuvimos que rodarlo desde otro ángulo, e hicimos que nuestro doble recreara ese salto también”, explicaba el director. De ahí que no haya que ser duros, y pensar que sea como sea lo visto en Ojo de Halcón sigue permitiendo que tengamos esa A vengadora. Si no fuera así, habría que preguntarse si no nos encontramos en otra línea temporal, algo que a juzgar por los jugueteos del MCU con el multiverso tampoco sería tan descabellado.

Los primeros dos episodios de Ojo de Halcón (de seis que terminará durando) ya se encuentran disponibles en Disney+.

