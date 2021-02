“Nunca digas nunca”: Anya Taylor-Joy no descarta una segunda temporada de ‘Gambito de dama’

Anya Taylor-Joy fue la gran estrella de 2020, y ha empezado por todo lo alto este mes de febrero al ser reconocido su trabajo tanto por los Globos de Oro como por los SAG. En los primeros ha sido nominada en dos categorías (Mejor actriz de comedia o musical por Emma. y Mejor actriz en serie limitada por Gambito de dama), mientras que los SAG también han celebrado su papel en la ficción de Netflix con una nominación a Mejor actriz. Su carrera vive un momento realmente dulce, con multitud de apetecibles proyectos incorporándose a su agenda, y la actriz es consciente del gran impulso que ha supuesto para ella protagonizar Gambito de dama.

Hasta el punto de que, como tantos otros espectadores, admite que no le importaría que Scott Frank encontrara una forma de continuar la serie. Hablando con Deadline, Taylor-Joy ha confirmado que ella no le ha cerrado la puerta para siempre a Beth Harmon, la magnética ajedrecista que interpreta en el show. “Es muy surrealista, y maravilloso que la gente quiera una segunda temporada. Nunca hemos pensado sobre ello, no ha habido conversaciones. Aunque ya sabes, nunca puedes decir ‘nunca’ en Hollywood”, apuntaba. La actriz tiene planeado volver a trabajar a las órdenes de Scott Frank en una adaptación televisiva de Risa en la oscuridad, novela de Vladimir Nabokov.

Sobre el argumento de una posible segunda temporada de Gambito de dama, Taylor-Joy afirma: “Sería muy interesante ver a Beth como madre, ahora que está sobria y en mayor control de los demonios que le atormentaban”. Sin duda, tratar más en profundidad la maternidad estaría en sintonía con lo que vimos en la serie, donde Alma (Marielle Heller) tenía una gran importancia como figura materna para esta protagonista ante la que la audiencia cayó rendida. Netflix anunció el pasado noviembre que Gambito de dama había sido vista en 62 millones de hogares en sus primeros 28 días, récord que aún no ha igualado ninguna otra miniserie de la plataforma.

“Hay algo interesante en un personaje cuyo mayor enemigo es sí mismo”, contaba entonces Taylor-Joy tratando de explicar el éxito del formato. “Pienso en todos aquellos viviendo en casa, confinados; probablemente estamos afrontando más cosas de nosotros mismos de lo que estábamos acostumbrados, porque normalmente estábamos distraídos. Cuando estás encerrado en tu casa solo hay una porción de la habitación para huir de ti mismo”, defendía. “Y la serie tiene además un poderoso mensaje. Incluso aunque seas brillante, vas a seguir necesitando ayuda. Trabajamos mejor con apoyo, y creo que Beth acaba viendo la belleza que hay tras esto”.