Nuevo tráiler de ‘Bruja Escarlata y Visión’, con extra de Kathryn Hahn

Hasta hace poco, la dupla The Mandalorian/Hamilton había sido la punta de lanza de la llegada de Disney+, sin ofrecerle a sus suscriptores muchos más atractivos que esos (y la posibilidad de disfrutar de un catálogo imprescindible en la educación sentimental de varias generaciones). No obstante, el estreno de Soul este 25 de diciembre ha inaugurado una nueva era para el servicio de streaming de la Casa del Ratón, repleta de estrenos que tendrán tanta o más importancia que los proyectos destinados al cine. Más que nada, porque estos últimos ya no son una prioridad para el estudio en plena crisis del coronavirus.

Este 15 de enero llegará al streaming, así las cosas, Bruja Escarlata y Visión. Escrita por Jac Schaeffer y dirigida por Matt Shankman, la serie se ambienta después de los acontecimientos de Vengadores: Endgame y tiene como protagonistas a Wanda (Elizabeth Olsen) y Visión (Paul Bettany), que ahora viven en una urbanización de aire retro sin tener recuerdo alguno de ser superhéroes. La ficción promete ser algo fresco y disruptivo dentro del MCU, contando además con varios personajes secundarios que ya han jugado o jugarán un papel importante en el universo: es el caso de Randall Park, Kat Dennings o Teyonah Parris, y también de Kathryn Hahn.

En Bruja Escarlata y Visión Hahn encarna a Agnes, la amigable vecina de Wanda y Visión, y es la gran estrella del nuevo tráiler lanzado por Disney+. Para su desarrollo y homenaje a las sitcom sesenteras, Marvel ha contado con el asesoramiento de Dick Van Dyke y sobre su extensión, eso sí, hay ciertos desacuerdos: unos medios aseguran que se compondrá de seis episodios, y otras voces defienden que serán ocho. En lo que la Casa del Ratón se aclara, aquí tienes el nuevo avance.